Avaliado em R$ 90 milhões, terreno de 60 mil m² em Trancoso será posto em leilão

Compra pode ser parcelada em até 30 vezes

Publicado em 30 de março de 2024 às 14:25

Distrito de Trancoso é famoso pelas praias Crédito: Reprodução

Após determinação da Justiça Federal em Eunápolis, um terreno de 60 mil m² em Trancoso, no Sul da Bahia, será posto em leilão. A propriedade é avaliada em R$ 90 milhões.

O local está em área urbana, entre as praias de Itaquena e Pedra Grande, a aproximadamente 11km de distância do distrito de Trancoso.

Além disso, o terreno está “totalmente desocupada”, conforme informações obtidas nos Autos e confirmada através de constatação realizada recentemente no local que ocorreu no dia 22/03/2024.

O leilão será realizado no dia 1º de abril, de forma online, através do site www.leiloesjudiciaisbahia.com.br, com o encerramento do primeiro leilão às 9h e, caso o bem não seja arrematado no primeiro pregão, o encerramento do segundo leilão será às 11h do mesmo dia.

No primeiro leilão, o imóvel poderá ser arrematado por valor igual ou superior ao da avaliação, que é R$ 90 milhões, com possibilidade de parcelamento em até 30 vezes. Já no segundo leilão, o imóvel poderá ser arrematado por valor abaixo da avaliação, sendo igual ou superior a R$ 54 milhões, também com possibilidade de parcelamento em até 30 vezes.

