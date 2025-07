SAÚDE

Pesos de academia têm mais bactérias que vaso sanitário, aponta estudo

Pesquisa americana comprovou que equipamentos estão mais contaminados que itens de banheiros públicos

Frequentar a academia faz parte dos cuidados com a saúde para a maioria das pessoas. Mas, os "ratos de academia" não imaginam que o compartilhamento de equipamentos em um ambiente com muita gente e muito suor pode ser um paraíso bactérias e vírus. >

As esteiras, por sua vez, podem apresentar 74 vezes mais bactérias que uma torneira de banheiro público. Já as bicicletas ergométricas abrigam 39 vezes mais bactérias que uma bandeja de praça de alimentação. >

Lavar as mãos: Higienizar as mãos é a melhor forma de prevenção, apontam especialistas. O ideal é lavá-las antes e depois do treino, e também após utilizar equipamentos. Importante também higienizar as mãos quando usar o banheiro e fizer refeições;>