CRIME

Escola municipal ao lado de delegacia em Salvador é arrombada pela 6ª vez no ano

Suspeito levou duas portas de alumínio e cortou fiação que alimenta a bomba elétrica da unidade escolar

Yan Inácio

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:42

Escola Municipal Ruy de Lima Maltez Crédito: Reprodução/Google Street View

A Escola Municipal Ruy de Lima Maltez, no bairro de Brotas, em Salvador, foi arrombada e furtada na tarde do domingo (12). A unidade escolar, que fica ao lado de uma delegacia, já foi invadida seis vezes só neste ano

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem escala o portão principal e invade a escola. Ele arranca barras de alumínio da porta dos banheiros e foge, pulando o mesmo portão.

Segundo a Secretaria Municipal da Educação (Smed), duas portas de alumínios foram levadas e a fiação elétrica da bomba hidráulica que abastece a caixa d’água foi cortada pelo suspeito. As aulas foram suspensas na segunda-feira (13) por conta da falta de água. A equipe de manutenção da Smed realizou reparos e a escola voltou a funcionar nesta terça (14).

Ninguém foi preso. A secretaria registrou um boletim de ocorrência. A Polícia Civil vai analisar imagens das câmeras de segurança para identificar o suspeito.

