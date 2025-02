CRIME

Duas escolas públicas de Salvador já foram alvos de arrombamentos neste ano

As unidades escolares são da rede municipal de ensino; uma delas teve as aulas interrompidas

Duas escolas públicas de Salvador registraram arrombamento nos primeiros 45 dias de 2025. As duas unidades escolares são da rede municipal. No ano passado, por causa da violência, nove colégios da capital baiana interromperam as aulas após invasão de criminosos.>