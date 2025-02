SALVADOR

Criminosos furtam carne de merenda de escola em São Cristóvão; aulas foram suspensas

Notebooks e materiais pedagógicos também foram levados

Wendel de Novais

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 11:13

Colégio municipal arrombado no bairro de São Cristóvão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Desde a última terça-feira (11), a Escola Municipal Pedro Veloso Gordilho, no bairro de São Cristóvão, em Salvador, está com aulas suspensas após ter ser alvo de um furto durante a madrugada. Na ação criminosa, suspeitos arrombaram portas e fechaduras para roubar, entre alguns itens, toda a carne do depósito que é destinada para a merenda escolar.>

O caso foi confirmado pela Secretaria Municipal da Educação (Smed). A pasta informou que a escola tem 297 estudantes prejudicados pela falta de aula, além de afirmar que está realizando reparos nas estruturas danificadas pelos criminosos. Além da carne, a Smed detalhou o restante do material que foi levado durante o furto.>

“Foram furtados quatro notebooks, um Chromebook, todas as carnes do depósito de merenda, leite, maleta pedagógica e materiais de educação física como coletes, cordas, entre outros. A gestão escolar registrou o Boletim de Ocorrência (BO). As aulas serão retomadas nesta sexta-feira (14)”, informou, por meio de nota, a secretaria.>

Nas redes sociais, a escola anunciou três dias sem aula e informou que não é a primeira vez que o colégio é alvo de furto. “Infelizmente, nossa escola foi arrombada e furtada pela quarta vez. Por isso, estamos suspendendo as aulas”, escreveu a direção. No local, funcionários afirmaram não saber por onde a invasão acontece, mas contaram que é recorrente.>

“Não sabemos se eles entram por esse muro da frente ou por outro lugar. Porém, agem sempre na madrugada e, quando a gente se dá conta, está tudo arrombado”, relata um funcionário que prefere não se identificar. Nas redes sociais, pais e responsáveis se queixaram pelo caráter repetitivo da ação criminosa. “De novo? Já virou graça”, comentou uma mãe.>