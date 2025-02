AUDIOVISUAL

Evento oficializa criação da Bahia Filmes; editais não têm previsão de lançamento

PL que oficializa a criação da empresa foi sancionado pelo governo estadual

Gilberto Barbosa

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 20:01

Bahia Filmes foi sancionada em evento no Cine Glauber Rocha Crédito: Caio Diniz/Secult

Foi sancionado nesta quinta-feira (13), o Projeto de Lei (PL) que institui a criação da Bahia Filmes, empresa estadual de audiovisual. Com o objetivo de fomentar investimentos e divulgar as produções baianas no Brasil e no mundo, a entidade contará com um investimento anual de R$ 22 milhões do estado. >

Representantes do setor e do governo estadual estiveram no evento, realizado no Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves. De acordo com o titular da Secretaria Estadual de Cultura (Secult) Bruno Monteiro, ainda não há previsão para o lançamento de editais públicos. >

“Temos até 90 dias para aprovar o conselho administrativo, o estatuto, fazer o cadastro na Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb) e daí a empresa passa a funcionar integralmente. A partir daí, com a organização de todo o setor e as possibilidades de financiamento, os editais passam a ser disponibilizados”, explica. >

O PL foi assinado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). Em coletiva durante o evento, ele detalhou como será a captação de recursos para as produções baianas a partir da Bahia Filmes. >

“Temos a possibilidade da criação de um fundo, que terá recursos do estado e da união, através da Agência Nacional do Cinema (Ancine), e dos municípios. As empresas também poderão fomentar e esperamos combinar com elas a captação de recursos para esse projeto”, diz.>