Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dia da Mochila Maluca: 10 ideias incríveis para arrasar na escola

De micro-ondas a robô falante, inspire-se nessas criações sensacionais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 13:20

Ideias de mochila maluca
Ideias de mochila maluca Crédito: Reprodução/TikTok

Não basta apenas o Dia do Cabelo Maluco. Algumas escolas vão além e trazem no calendário também o Dia da Mochila Maluca. A data é uma chance única para as crianças (e principalmente os adultos!) colocarem a criatividade à prova e criar algo totalmente inesperado. Mas a pergunta que fica é: como criar algo original, divertido e, de fato, maluco sem perder horas planejando?

A resposta está nas ideias mais criativas que estão bombando no TikTok. Pensando nisso, reunimos 10 inspirações para deixar qualquer 'mochila' inesquecível: micro-ondas, churrasqueira,  pipoqueira, arco-íris, máquina de lavar e até robô falante. Prepare a cola, a criatividade e a imaginação - porque sua mochila vai ganhar vida!

Ideias de mochila maluca

Ideias de mochila maluca por Reprodução/TikTok
Ideias de mochila maluca por Reprodução/TikTok
Ideias de mochila maluca por Reprodução/TikTok
Ideias de mochila maluca por Reprodução/TikTok
Ideias de mochila maluca por Reprodução/TikTok
Ideias de mochila maluca por Reprodução/TikTok
Ideias de mochila maluca por Reprodução/TikTok
Ideias de mochila maluca por Reprodução/TikTok
Ideias de mochila maluca por Reprodução/TikTok
Ideias de mochila maluca por Reprodução/TikTok
Ideias de mochila maluca por Reprodução/TikTok
Ideias de mochila maluca por Reprodução/TikTok
Ideias de mochila maluca por Reprodução/TikTok
Ideias de mochila maluca por Reprodução/TikTok
Ideias de mochila maluca por Reprodução/TikTok
Ideias de mochila maluca por Reprodução/TikTok
Ideias de mochila maluca por Reprodução/TikTok
Ideias de mochila maluca por Reprodução/TikTok
Ideias de mochila maluca por Reprodução/TikTok
Ideias de mochila maluca por Reprodução/TikTok
1 de 20
Ideias de mochila maluca por Reprodução/TikTok

Leia mais

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

10 ideias de mochila maluca:

@nayra.yane A saga da semana das crianças continua: a mochila maluca robô que fala. Aurorinha ficou APAIXONADA nessa mochila e nós também. O que acharam? #maternidade #mochilamaluca #semanamaluca #maeclt ♬ Dance Energy - Ausku Studio
@larissamoreiraros71 Mochila maluca #mochilamaluca #videoviral #criança #filho ♬ som original - levantandopoeirao
@ape3o5 Mochila maluca na escola ? Super fácil de fazer #mochilamaluca #diadascriancas #mochilamalucasuco ♬ som original - ape3o5
@layzainacio Semana maluca começou ?. #fyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy #semanamaluca #diadascrianças #maternidade ♬ som original - Galeguinha
@natachacunhaof Dia da mochila maluca e ela escolheu a da Pipoca. Aproveitei pra fazer o cabelo maluco também. Ela amooooou ❤️❤️❤️❤️ #cabelomaluco #mochilamaluca #mochiladepipoca #pipoca #mochila ♬ Cabelo Maluco - Clube da Tatá
@danivieiraoficial Pensa em uma mochila maluca que deu Trabalho kkkk mas valeu a pena demais! ??? eai, o que acharam? Foi tudo no improviso, e queria fazer algo diferente e criativo ?? #mochilamaluca #microondas ♬ som original - Danilo Vieira
@thalitaramos997

Mochila Maluca ??

♬ som original - ☆
@janainascarvalho Respondendo a @Suellen Klepa espero que tenham gostado o vídeo ficou demorado mas quis mostrar todos detalhes, e qualquer dúvida só avisar! #mochilamaluca #mochilacriativa #mochilamaquinadelavar ♬ som original - janainacarvalho
@luanarocha.profissional Dia de mochila maluca na escola. Versão mochila maluca feita pelo meu esposo. #mochilamalucanaescola #mochilamaluca #bobbiegoodscoloringbook #diadascrianças ♬ Funny Kids - Syafeea library
@amandaleite030 A mochila mais prática que eu pude fazer, o que acharam? ? #MochilaMaluca #MochilaDeMenino #SemanaDasCrianças #Ideias #Criatividade ♬ I'm A Believer - From "Shrek" Motion Picture Soundtrack - Smash Mouth

Tags:

Escolas Escola Ideias de Cabelo Maluco Para Meninas Ideias de Cabelo Maluco Para Meninos Mochila Maluca

Mais recentes

Imagem - Quando o assassino de Odete Roitman será revelado em 'Vale Tudo'?; confira data

Quando o assassino de Odete Roitman será revelado em 'Vale Tudo'?; confira data
Imagem - Veja que cor cada signo deve usar nesta terça (7) para atrair boas notícias

Veja que cor cada signo deve usar nesta terça (7) para atrair boas notícias
Imagem - Conheça o truque caseiro com apenas dois ingredientes que limpa, desinfeta e clareia roupas

Conheça o truque caseiro com apenas dois ingredientes que limpa, desinfeta e clareia roupas

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescente baiano ‘adotado’ por Leonardo e Poliana reaparece e critica versão contada pelo casal
01

Adolescente baiano ‘adotado’ por Leonardo e Poliana reaparece e critica versão contada pelo casal

Imagem - Anjo da Guarda alerta: traições podem vir à tona para três signos nesta terça-feira (7)
02

Anjo da Guarda alerta: traições podem vir à tona para três signos nesta terça-feira (7)

Imagem - Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela
03

Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela

Imagem - Sepultura responde após baterista ser anunciado como novo membro do Trivium
04

Sepultura responde após baterista ser anunciado como novo membro do Trivium