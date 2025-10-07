Dia da Mochila Maluca: 10 ideias incríveis para arrasar na escola

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 13:20
Não basta apenas o Dia do Cabelo Maluco. Algumas escolas vão além e trazem no calendário também o Dia da Mochila Maluca. A data é uma chance única para as crianças (e principalmente os adultos!) colocarem a criatividade à prova e criar algo totalmente inesperado. Mas a pergunta que fica é: como criar algo original, divertido e, de fato, maluco sem perder horas planejando?
A resposta está nas ideias mais criativas que estão bombando no TikTok. Pensando nisso, reunimos 10 inspirações para deixar qualquer 'mochila' inesquecível: micro-ondas, churrasqueira, pipoqueira, arco-íris, máquina de lavar e até robô falante. Prepare a cola, a criatividade e a imaginação - porque sua mochila vai ganhar vida!
Ideias de mochila maluca