Conheça as 15 finalistas que vão disputar o título de Deusa do Ébano

Perla Ribeiro
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 15:27
As 15 finalistas ao título de Deusa do Ébano 2026 acabam de ser anunciadas, marcando o início da jornada que levará uma delas ao posto de Rainha do Ilê Aiyê. No dia 17 de janeiro, durante a 45ª Noite da Beleza Negra, as candidatas ao concorrido título subirão ao palco para representar a força do bloco afro e celebrar a cultura e estética negra em sua plenitude. Veja as fotos e conheça um pouco da história de cada uma dessas mulheres que disputam o título: