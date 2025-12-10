Acesse sua conta
Conheça as 15 finalistas que vão disputar o título de Deusa do Ébano

A nova Rainha do Ilê será coroada durante a Noite da Beleza Negra, no dia 17 de janeiro, na Senzala do Barro Preto

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 15:27

As 15 finalistas do concurso Deusa do Ébano foram selecionadas nesta terça (9)
As 15 finalistas do concurso Deusa do Ébano foram selecionadas nesta terça (9) Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

As 15 finalistas ao título de Deusa do Ébano 2026 acabam de ser anunciadas, marcando o início da jornada que levará uma delas ao posto de Rainha do Ilê Aiyê. No dia 17 de janeiro, durante a 45ª Noite da Beleza Negra, as candidatas ao concorrido título subirão ao palco para representar a força do bloco afro e celebrar a cultura e estética negra em sua plenitude. Veja as fotos e conheça um pouco da história de cada uma dessas mulheres que disputam o título:

