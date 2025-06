CRIME

Socos, pauladas e facada: suspeito de roubo é linchado em Feira de Santana

Caso foi registrado em localidade conhecida como Feira IX

De acordo com informações, o suspeito foi perseguido e parado por pessoas que moram no local. Jogado ao chão, o homem foi agredido com socos, pauladas e até uma facada. O caso seria resultado da revolta de moradores revoltados com a atuação de ladrões na área. >