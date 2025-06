CRIME

Corpo esquartejado é encontrado no Comércio; vítima foi deixada perto da Bahia Marina

Caso foi registrado na tarde de domingo (29)

Uma cena bárbara assustou quem passou na região do bairro do Comércio na tarde de domingo (29). Um homem que foi morto e teve o corpo esquartejado foi encontrado na Avenida Lafayete Coutinho, nas proximidades da Bahia Marina. Segundo informações iniciais, a vítima foi morta em outro local antes de ser jogada na rua por criminosos. >

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o caso. De acordo com a corporação, agentes da 16ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para averiguar denúncia do corpo no local e constataram o crime. A área foi isolada para ação do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que fez perícia e remoção do corpo. >