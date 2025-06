SANTO ANTÔNIO

Via em Salvador é liberada uma semana após desabamento de casarão

Imóvel havia sido atingido por incêndio em fevereiro

Maysa Polcri

Publicado em 30 de junho de 2025 às 16:23

Via foi liberada após vistoria nesta segunda-feira (30) Crédito: Divulgação/Codesal

A rua dos Perdões, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, foi liberada para a passagem de veículos nesta segunda-feira (30). A liberação ocorre uma semana após parte de um casarão desabar e a via ser interditada para garantir a segurança de moradores e motoristas. No último dia 22, as paredes do imóvel desabaram, o que assustou quem mora na região. >

O casarão estava interditado desde fevereiro, quando um incêndio foi registrado no local. Na época, havia pessoas morando provisoriamente no imóvel. Não houve registro de feridos no incêndio e nem no desabamento parcial de domingo (22). >

A via só pôde ser liberada nesta segunda (30), depois que equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e Defesa Civil (Codesal) vistoriaram a localidade. Equipes da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) também repararam as ligações elétricas. >

