EMPREGO

Prefeitura abre concurso público com mais de 200 vagas e salários que chegam a R$ 15 mil

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade

Millena Marques

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 16:25

Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Couto Magalhães, no Tocantins, anunciou um concurso público com 201 vagas. Os salários que variam entre R$ 1.518,00 e R$ 15.102,49. As inscrições iniciam nesta sexta-feira (23) e vão até o dia 19 de fevereiro de 2026.

O concurso será organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). A taxa de inscrição varia de acordo com o nível do cargo. O pagamento pode ser feito até o dia 20 de fevereiro.

As provas devem ser realizadas em abril. De acordo com a prefeitura, o concurso deve ser realizado em quatro datas prováveis para aplicação da avaliação: 11/04, 12/04, 18/04 ou 19/04/2026. As provas serão aplicadas durante quatro horas em dois turnos: manhã de 8h às 12h e tarde de 14h às 18h.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9