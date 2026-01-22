Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso público com mais de 200 vagas e salários que chegam a R$ 15 mil

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 16:25

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Couto Magalhães, no Tocantins, anunciou um concurso público com 201 vagas. Os salários que variam entre R$ 1.518,00 e R$ 15.102,49. As inscrições iniciam nesta sexta-feira (23) e vão até o dia 19 de fevereiro de 2026.

O concurso será organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). A taxa de inscrição varia de acordo com o nível do cargo. O pagamento pode ser feito até o dia 20 de fevereiro.

As provas devem ser realizadas em abril. De acordo com a prefeitura, o concurso deve ser realizado em quatro datas prováveis para aplicação da avaliação: 11/04, 12/04, 18/04 ou 19/04/2026. As provas serão aplicadas durante quatro horas em dois turnos: manhã de 8h às 12h e tarde de 14h às 18h.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
1 de 9
Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

As provas destinadas aos cargos de nível médio, nível médio técnico e nível fundamental poderão ser aplicadas ao mesmo tempo no mesmo dia.

Leia mais

Imagem - Prefeitura baiana oferece 188 vagas para professores com salários de até R$ 5,5 mil

Prefeitura baiana oferece 188 vagas para professores com salários de até R$ 5,5 mil

Imagem - Bracell abre vagas de emprego para Camaçari e Alagoinhas; veja como se candidatar

Bracell abre vagas de emprego para Camaçari e Alagoinhas; veja como se candidatar

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 781 vagas e salários de R$ 5,9 mil

Prefeitura abre concurso público com 781 vagas e salários de R$ 5,9 mil

Tags:

Emprego Concurso

Mais recentes

Imagem - Salário de até R$ 3,2 mil: Salvador tem mais de 400 vagas de emprego

Salário de até R$ 3,2 mil: Salvador tem mais de 400 vagas de emprego
Imagem - Prefeitura baiana oferece 188 vagas para professores com salários de até R$ 5,5 mil

Prefeitura baiana oferece 188 vagas para professores com salários de até R$ 5,5 mil
Imagem - Salário de até R$ 3,2 mil: Salvador tem mais de 300 vagas de emprego

Salário de até R$ 3,2 mil: Salvador tem mais de 300 vagas de emprego

MAIS LIDAS

Imagem - O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)
01

O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)

Imagem - Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo
02

Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
03

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade
04

Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade