Bracell abre vagas de emprego para Camaçari e Alagoinhas; veja como se candidatar

Há oportunidades para as áreas administrativa e operacional, incluindo vagas para pessoas com deficiência

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 12:22

Fábrica da Bracell em Camaçari, referência em reaproveitamento de resíduos
Fábrica da Bracell em Camaçari, referência em reaproveitamento de resíduos Crédito: Luciano Brito/Acervo Bracell

A Bracell abriu seis vagas de emprego para quem deseja ingressar no setor florestal na Bahia, sendo duas exclusivamente voltadas para profissionais com deficiência (PCD). As oportunidades são para as cidades de Camaçari e Alagoinhas. Os interessados devem acessar o site oficial da empresa clicar na aba “Carreiras e Pessoas”, em seguida em “Vagas Abertas”.

As oportunidades para a fábrica da Bracell no Polo Industrial de Camaçari são para condutor de empilhadeira; analista de suporte júnior, com ensino superior completo na área de TI (ciência da computação, redes ou cursos similares); e assistente administrativo de RH. Essas duas últimas vagas são destinadas para PCD.

Para a sede administrativa da empresa em Alagoinhas, há três oportunidades: pesquisador II, com formação superior em engenharia florestal, agronomia ou áreas afins e pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) em sua área de conhecimento ou correlatas; instrutor II, com formação técnica ou superior e experiência em operação de máquinas florestais (Harvester e Forwarder); e comprador sênior, com graduação completa em engenharia, administração, economia ou áreas correlatas, pós-graduação ou MBA em gestão de suprimentos, logística, negócios ou áreas afins e inglês avançado.

Os candidatos selecionados receberão salários alinhados às atribuições dos cargos, além de benefícios, como plano de saúde e odontológico, transporte fretado, alimentação na unidade, vale-alimentação, auxílio-escola para dependentes elegíveis, prêmio de férias e seguro de vida em grupo.

A empresa oferece ainda participação no Programa de Participação nos Resultados (PPR) da Bracell e auxílio-educação, conforme a função, o que reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento e a qualificação contínua.

Emprego Oportunidade

