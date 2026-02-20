Acesse sua conta
CIEE celebra 62 anos com atuação nacional e 44 anos de presença em Salvador

Maior ONG de inclusão jovem da América Latina comemora aniversário com programação especial e oferta de oportunidades em Salvador; confira horários e local de atendimento

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 19:28

Instituição celebra aniversário com
O Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE comemora, no mês de fevereiro, 62 anos de atuação no Brasil, consolidando-se como a maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina. Em Salvador, a Instituição celebra também 44 anos de presença, fortalecendo a conexão entre estudantes e o mercado de trabalho na Bahia.

Para marcar a data na capital baiana, o CIEE realizará, no dia 3 de março, terça-feira, a tradicional “Maratona de Vagas”, ação voltada à ampliação de oportunidades para estudantes e jovens em busca de inserção no mundo do trabalho. A iniciativa integra a programação especial de aniversário e reforça o compromisso da entidade com a geração de oportunidades.

Desde sua fundação, o CIEE tem como missão a capacitação profissional de jovens e adolescentes, atuando como ponte entre empresas e estudantes por meio de programas de estágio e aprendizagem. Ao longo de sua história, a entidade já foi responsável pela inserção de mais de 7 milhões de brasileiros no mercado de trabalho.

Além da intermediação de oportunidades, a Instituição mantém ações socioassistenciais voltadas à promoção do conhecimento, ao fortalecimento de vínculos e ao desenvolvimento de populações prioritárias, reafirmando seu compromisso com a transformação social por meio da educação e do emprego. Na cidade de Salvador, o CIEE está localizado no endereço Torre A - Edif. CEMPRE - Av. Tancredo Neves, 3343 - Térreo, Sala 01 - Caminho das Árvores, com atendimento de segunda a sexta, das 9h às 16h.

CIEE 62 anos: Imparável

