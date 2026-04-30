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Narrador critica política de diversidade da Globo e diz ter perdido espaço nas transmissões

Jornalista afirma que mudanças afetaram escalas e cobra critérios técnicos nas escolhas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 15:14

Milton Leite, narrador da Globo Crédito: Redes sociais

O narrador Milton Leite afirmou que foi prejudicado nas escalas de transmissões da TV Globo e do SporTV por conta da política de diversidade adotada pelas emissoras. A declaração foi feita durante participação no Charla Podcast e gerou repercussão.

Segundo o jornalista, que deixou o grupo em 2024 após quase duas décadas, a ampliação da representatividade no jornalismo esportivo é válida, mas houve falhas na forma como a estratégia foi aplicada. Ele disse que profissionais passaram a ocupar espaços nas transmissões sem apresentar desempenho superior.

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“A gente tem hoje uma política de diversidade de canais que não é só da Globo, todo mundo está fazendo isso”, afirmou. Em outro momento, reforçou que não vê a medida como uma decisão isolada. “Não é que alguém da Globo acordou e falou: precisamos colocar mulher para narrar, negros para comentar”, declarou.

Apesar disso, Milton Leite criticou os critérios de escolha dentro das emissoras. “As pessoas começaram a ser escaladas sem ter demonstrado tanta competência para passar na minha frente”, disse.

O narrador também defendeu igualdade de oportunidades, mas destacou a importância de avaliação técnica. “Todo mundo tem que ter chance, mas na hora do vamos ver ninguém ali estava fazendo melhor do que eu”, completou.