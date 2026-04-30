Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Narrador critica política de diversidade da Globo e diz ter perdido espaço nas transmissões

Jornalista afirma que mudanças afetaram escalas e cobra critérios técnicos nas escolhas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 15:14

Milton Leite, narrador da Globo
Milton Leite, narrador da Globo Crédito: Redes sociais

O narrador Milton Leite afirmou que foi prejudicado nas escalas de transmissões da TV Globo e do SporTV por conta da política de diversidade adotada pelas emissoras. A declaração foi feita durante participação no Charla Podcast e gerou repercussão.

Segundo o jornalista, que deixou o grupo em 2024 após quase duas décadas, a ampliação da representatividade no jornalismo esportivo é válida, mas houve falhas na forma como a estratégia foi aplicada. Ele disse que profissionais passaram a ocupar espaços nas transmissões sem apresentar desempenho superior.

Milton Leite

Milton Leite por Reprodução
Milton Leite por Reprodução
Milton Leite por Reprodução
Milton Leite por Reprodução
Milton Leite por Reprodução
Milton Leite por Reprodução
Milton Leite por Reprodução
Milton Leite por Reprodução
Milton Leite por Reprodução
1 de 9
Milton Leite por Reprodução

“A gente tem hoje uma política de diversidade de canais que não é só da Globo, todo mundo está fazendo isso”, afirmou. Em outro momento, reforçou que não vê a medida como uma decisão isolada. “Não é que alguém da Globo acordou e falou: precisamos colocar mulher para narrar, negros para comentar”, declarou.

Apesar disso, Milton Leite criticou os critérios de escolha dentro das emissoras. “As pessoas começaram a ser escaladas sem ter demonstrado tanta competência para passar na minha frente”, disse.

Leia mais

Imagem - O fim da escassez começou: 3 signos entram em fase de sucesso a partir desta quinta (30 de abril) e a recompensa finalmente chega

O fim da escassez começou: 3 signos entram em fase de sucesso a partir desta quinta (30 de abril) e a recompensa finalmente chega

Imagem - Aos 41 anos, Paula Fernandes posa de biquíni e mostra corpão em praia paradisíaca na Itália

Aos 41 anos, Paula Fernandes posa de biquíni e mostra corpão em praia paradisíaca na Itália

Imagem - Larissa Manoela fala sobre gravidez: 'Se você esperar, deixa passar e não vive isso'

Larissa Manoela fala sobre gravidez: 'Se você esperar, deixa passar e não vive isso'

O narrador também defendeu igualdade de oportunidades, mas destacou a importância de avaliação técnica. “Todo mundo tem que ter chance, mas na hora do vamos ver ninguém ali estava fazendo melhor do que eu”, completou.

Milton Leite integrou o grupo Globo por 19 anos e foi um dos principais nomes das transmissões esportivas da emissora.

Mais recentes

Imagem - Flagrada em aeroporto, Ivete Sangalo pede para fotógrafo apagar fotos das filhas

Flagrada em aeroporto, Ivete Sangalo pede para fotógrafo apagar fotos das filhas
Imagem - Camila Queiroz mostra rosto da filha pela 1ª vez e impressiona com semelhança com o pai; veja foto

Camila Queiroz mostra rosto da filha pela 1ª vez e impressiona com semelhança com o pai; veja foto
Imagem - Milena Moreira perde a paciência e 'vai para cima' de Alberto Cowboy em evento da Globo

Milena Moreira perde a paciência e 'vai para cima' de Alberto Cowboy em evento da Globo