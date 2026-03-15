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Enquete BBB 26: Você gostou de ver Jonas e Solange Couto se safando do Paredão?

O resultado pegou parte do público de surpresa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de março de 2026 às 20:56

Solange e Jonas
Solange e Jonas Crédito: Reprodução

A formação do paredão no BBB 26 terminou com dois participantes escapando da berlinda e movimentando as redes sociais neste domingo (15). Jonas e Solange conseguiram se salvar do Paredão e seguem mais uma semana na disputa pelo prêmio milionário do reality da TV Globo.

Dinâmica da semana no BBB

Dinâmica da semana no BBB por Reprodução/TV Globo
Dinâmica da semana no BBB por Reprodução/TV Globo
Dinâmica da semana no BBB por Reprodução/TV Globo
Dinâmica da semana no BBB por Reprodução/TV Globo
Dinâmica da semana no BBB por Reprodução/TV Globo
Dinâmica da semana no BBB por Reprodução/TV Globo
Dinâmica da semana no BBB por Reprodução/TV Globo
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Dinâmica da semana no BBB por Reprodução/TV Globo

Enquanto alguns comemoraram a permanência dos dois no jogo, outros demonstraram frustração com o desfecho da dinâmica.Jonas foi salvo por Jordana, que pegou a caixa certa na Máquina do Poder, enquanto Solange Couto se safou no bate-volts.

Jonas vem sendo um dos participantes que mais gera debate dentro e fora da casa, seja pelas estratégias nas alianças ou pelos embates com outros brothers. Já Solange também ganhou destaque nos últimos dias por suas movimentações no jogo e pelas conversas com aliados.

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Com a definição de quem escapou da berlinda, o clima na casa promete esquentar ainda mais nos próximos dias, já que cada decisão passa a ter peso maior na reta da semana.

E você, gostou de ver Jonas e Solange escapando do paredão? 

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