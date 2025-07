CAPITAL DO OVO

Conheça Bastos, a cidade brasileira que bota 290 ovos por segundo

Município do interior de São Paulo produz 22 milhões de ovos por dia

Esther Morais

Publicado em 14 de julho de 2025 às 05:30

Cidade brasileira que bota 290 ovos por segundo Crédito: Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP

No coração do interior paulista, uma cidade pequena em população chama atenção por um motivo inusitado: ovos. Com pouco mais de 20 mil habitantes, Bastos carrega com orgulho o título de “Capital do Ovo”. E não é à toa: o município produz cerca de 22 milhões de ovos por dia, o equivalente a 290 ovos por segundo, segundo estimativas do setor.

>

O volume impressiona porque representa, sozinho, cerca de 11% da produção nacional e 45% do total produzido no estado de São Paulo, de acordo com o portal AviSite. Os números são possíveis graças a um plantel de aproximadamente 30 milhões de aves alojadas - o maior plantel de galinhas de postura do país.>

Fundada oficialmente em 18 de junho de 1928, Bastos faz parte da região de Marília, no arranjo populacional de Tupã (SP). A cidade surgiu nas terras da antiga Fazenda Bastos, de propriedade de Henrique Bastos, pai de Charles Bastos. A fundação do município foi liderada por Senjiro Hatanaka, enviado pelo governo japonês para procurar terras que pudessem receber imigrantes japoneses.>

Após ciclos econômicos voltados para culturas como café, algodão e sericicultura, Bastos descobriu sua verdadeira vocação em 1957: a avicultura de postura. Desde então, consolidou-se como referência nacional e passou a sediar a Festa do Ovo, evento que reúne inovações do setor aviário, shows e entretenimento para a população local e da região.>

Bastos (SP) 1 de 3

Apesar do perfil rural e produtivo, Bastos também apresenta bons índices sociais. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município tem um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 50.936,28 e salário médio de 2,1 salários mínimos entre os trabalhadores formais. A taxa de escolarização de crianças entre 6 e 14 anos é de 98,5%, e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (DHM) chega a 0,798 - isso é considerado alto.>

Na educação, são 2.477 matrículas no ensino fundamental e 941 no ensino médio, distribuídas em 15 escolas públicas, com 213 docentes atuando. A cidade também é arborizada (92,7%) e conta com 88,5% de esgotamento sanitário adequado.>

O que fazer em Bastos?

Apesar de pequena, Bastos oferece atrações que refletem sua identidade agrícola e cultural. A principal delas é a Festa do Ovo, realizada anualmente, que reúne exposições voltadas à avicultura, apresentações artísticas e culinária local - o evento movimenta toda a cidade e atrai visitantes da região. >

Fora da época do festival, é possível visitar granjas para conhecer de perto a produção que colocou o município no mapa nacional, além de lojas especializadas em derivados de ovos e produtos da agricultura local. >

A cidade também valoriza sua herança japonesa, presente na arquitetura, na culinária e em eventos culturais. Bastos conta com templos budistas, restaurantes de comida oriental e espaços de convivência que revelam o legado dos imigrantes. >

Saiba os dados demográficos e geográficos da região:

População total: 20.588 habitantes>

- Urbana: 17.040>

- Rural: 3.548>

Homens: 10.247>

Mulheres: 10.341>

Densidade demográfica: 120,82 hab./km²>

Expectativa de vida: 75,55 anos>

Taxa de fecundidade: 2,06 filhos por mulher>

Taxa de alfabetização: 90,2%>

Mortalidade infantil (até 1 ano): 8,78 por mil>

IDH-M geral: 0,798>

- IDH-M Renda: 0,693>

- IDH-M Longevidade: 0,843>