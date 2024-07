CINEMA

Filho de Christopher Reeve fará participação no novo 'Superman'

Fotos do set do novo longa dedicado a Superman, em Cleveland, nos Estados Unidos, revelaram que o jornalista Will Reeve, filho do ator Christopher Reeve (1952-2004), imortalizado no papel do herói, fará uma participação especial no longa. Segundo a Variety, Will Reeve, que na vida real é correspondente da ABC News, interpretará no filme um repórter.