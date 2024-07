TV

Malu Mader ressurge em imagem de bastidor de 'Renascer' com Marcos Palmeira: 'só alegria'

Malu Mader fez um tour pelos bastidores de Renascer no retorno às novelas após 8 anos fora do formato. O passeio foi publicado nas redes sociais nesta quarta, 3, pelo ator Marcos Palmeira.

Palmeira, que interpreta José Inocêncio, contracenará com Mader. Na trama, a atriz será Aurora, uma empresária que confunde o coração do personagem interpretado pelo ator de 60 anos.

"Aproveitando para colocar o papo em dia com a Malu. Só alegria!", publicou Palmeira no Instagram. Os dois aparecem no set em Linhares, no Espírito Santo.