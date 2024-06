TV

Renascer: como o assassino de Belarmino foi descoberto em 1993?

Para prejudicar José Inocêncio (Marcos Palmeira), Egídio (Vladimir Brichta) usa crimes do passado para incitar o ódio no coração de Mariana (Thereza Fonseca) em Renascer.

Quem matou Belarmino em Renascer?

No entanto, o público só teve certeza sobre quem matou o personagem depois do 100° capítulo. Após muito mistério, foi revelado que o responsável pela morte do Coronel foi José Inocêncio.

As suspeitas do remake de 2024 também são voltadas para ele.

Por muito tempo, José Inocêncio seguiu negando qualquer envolvimento no assassinato de Belarmino. Em uma conversa com Rachid, o fazendeiro também negou participação no crime, mas não conseguiu manter a mesma postura diante do padre Lívio.