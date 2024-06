'É A BAHIA'

Sucesso em Renascer, atriz Edvana Carvalho conquista internet com humor típico da Bahia

Desde o início da novela, internautas compartilham vídeos que mostram o bom humor da atriz no dia a dia

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de junho de 2024 às 07:00

Edvana interpreta a personagem Inácia na novela das 21h da Rede Globo, Renascer Crédito: Fabio Rocha/Rede Globo/Reprodução

Que a atriz Edvana Carvalho dá um show de atuação em cada capítulo da novela ‘Renascer’, não é novidade. Mas o que tem conquistado o coração - e, diga-se de passagem, o riso também - do público fora das telinhas é, na verdade, o senso de humor e a irreverência da baiana. E não tinha como ser de outra forma, afinal, Edvana "é a Bahia".

O vídeo que viralizou na internet e transformou o bordão em um clássico nasceu de uma brincadeira despretensiosa: entre as gravações do filme 'O Paí, Ó 2', em 2022 a intérprete de Lúcia gravou uma interação com a baiana de acarajé Regiane e publicou no seu perfil. Mas foi em uma republicação meses depois que o vídeo 'estorou'.

“Viralizou, virou meme, uma loucura. No início, quando eu vi que estava todo mundo fazendo, usando, eu fiquei assustada, falei ‘o que é isso?’, aí a minha filha falou 'você virou meme’, eu falei ‘eu não quero ser meme’, já estava quase chorando", conta Edvana ao CORREIO, sem conseguir conter o riso.

eu choro de rir com o vídeo completo kkkkkkkkkk É A BAHIA pic.twitter.com/OfMUr1ZAMd — ARTH (@anthunesarth) March 6, 2024

“Eu perdi a mão, o negócio é usado em tudo quanto é lugar, tem gente que faz traduzindo em [diferentes] línguas, bota nas mais diversas situações. Eu acho muito bonito a riqueza que é essa coisa da internet, mas não foi nada pensado, aconteceu porque eu sou muito baiana, a gente sempre está brincando com essas coisas”, reflete.

O vídeo com bordão clássico da atriz é reconhecido por qualquer baiano cronicamente online. A expressão caiu nas graças e na boca do povo. Qualquer publicação com peculiaridades da Bahia, sobretudo quando se fala de Salvador, para fazer graça ou exaltar o que de bom há por essas terras, é motivo para fazer referência à expressão, que virou até filtro no Instagram.

almoçar caruru e vatapá na casa da avó em plena quarta feira sendo que nem é nenhuma data especial, é a bahia galerapic.twitter.com/BVSB4RimzU — flavia (@wildsstjames) June 5, 2024

O humorista baiano Matheus Buente, por exemplo, não perde oportunidade alguma de usar o meme em seu perfil no X.

Na padaria agora.

Um rapaz se aproxima do balcão e pede:

- 1 pão na chapa por favor

O chapeiro:

- Pão puro?

Rapaz:

- Na chapa, pow

Chapeiro:

- Quem vai na chapa vai sem nada

Rapaz:

?

Chapeiro:

- Vou passar uma manteiguinha pra escorregar

*O Balcão ri*

Edvana passa: "É A Bahia" — Matheus Buente (@MatheusBuente) March 10, 2024

Virou patrimônio turístico? Quem nunca conheceu, quer entender o que é que a Bahia tem, que tanto fascina quem houve falar. Há quem queira vir a Salvador só para recriar o momento canônico do vídeo de Edvana.

eu não vejo a hora de ir pra salvador no fim do ano pra recriar o meme da edvana



É A BAHIA — rica (@sodrehzinho) April 14, 2024

Desde o início da novela, internautas compartilham trechos em que Edvana dá um show de atuação. Os bastidores, também não escapam dos clicks nervosos e mostram o bom humor da atriz no dia a dia.

A diva é atacante! pic.twitter.com/QW3ipeNEJZ — jupa inocêncio ? (@whoisjupa) June 4, 2024

E não é só com o senso de humor tipicamente baiano que Edvana encanta os internautas e os colegas de trabalho, o repertório completamente baiano da atriz embala a cantoria durante os intervalos em entre uma gravação e outra.

estou doida no gingado da edvana mds é a bahia sempre quebra tudo minha musa

pic.twitter.com/HRsjDNlNu9 — ??? (@amiabitt) May 15, 2024

Que riqueza é a Edvana Carvalho né pic.twitter.com/JJxyGrFFnz — ray (@fairyhcia) May 17, 2024

E como todo baiano que se preze, Edvana carrega ainda o gingado nos momentos de descontração nos sets de filmagens. Tem dancinha, tem rebolado, e o público reconhece de longe: É a Bahia.

O gingado da Edvana pic.twitter.com/8pD93B12T9 — KAROL DA BETHÂNIA (@akarolll_) April 11, 2024

Mas se engana quem pensa que tudo são flores. O sucesso é tão grande que Edvana, que só queria um pouco de sombra e água fresca, ganhou destaque e agora vai ter que ralar que nem protagonista. #nãotáfácilpraninguém

A Edvana falando que pediu pra ser coadjuvante da novela pra trabalhar menos e estão dando pra ela o mesmo número de cenas do protagonista ?? diva demais pic.twitter.com/Xt43ItfdEV — jupa inocêncio ? (@whoisjupa) June 4, 2024

Inácia é a Bahia

Embaixo dessa chuva de likes e compartilhamentos, a atriz comemora o sucesso da personagem Inácia. A empregada de José Inocêncio se mostra uma figura forte, que não baixa a cabeça para ninguém, uma mulher de raízes ancestrais, que representa todas as outras mulheres que vieram antes dela, como uma boa baiana também.

"Inácia, para mim, representa a mulher preta mais velha, que guarda uma sabedoria ancestral, que é a que botou a mão na massa para esse Brasil estar existindo. Essa mulher [está] na novela das nove, que é um horário nobre, e mesmo que ela esteja naquela condição de ser ainda empregada, ela é uma mulher insubmissa, ela é uma mulher que não abaixa a cabeça para ninguém e, ao mesmo tempo, ela tem muito amor e muita sabedoria para dar”, comenta a atriz.