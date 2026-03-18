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Ex-BBB anuncia entrada em plataforma de conteúdo adulto; saiba detalhes

Diego Grossi participou do Big Brother Brasil 14

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de março de 2026 às 21:24

Diego Grossi
Diego Grossi Crédito: Reprodução | Instagram

O influenciador Diego Grossi, conhecido por participar do Big Brother Brasil 14, iniciou uma nova fase na carreira ao abrir um perfil na plataforma Privacy, voltada para monetização através de conteúdos adultos e interação com os fãs.

Através dos Stories do perfil do Instagram, Diego Grossi revelou que criou um perfil na Privacy, plataforma de conteúdo adulto por assinatura que vem crescendo entre criadores digitais.

Diego Grossi

Ex-BBB por Reprodução | Instagram
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“O que vocês tanto pediram já está no ar. Vem conferir”, convidou o ex-BBB na rede social com emojis sexys. De acordo com o influenciador, a decisão aconteceu após acompanhar o aumento da monetização de conteúdo nas redes sociais.

A ideia de Diego é oferecer materiais que não aparecem em suas redes sociais abertas. Entre os conteúdos previstos estão bastidores de projetos, reflexões sobre sua carreira e interações mais próximas com seguidores.

Tags:

Bbb Ex-bbb Diego Grossi

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