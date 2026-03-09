TRAGÉDIA

Ex-BBB Flay desabafa após ônibus de sua equipe matar motociclista em acidente: 'Difícil e doloroso'

Acidente aconteceu na madrugada do domingo (8), em Condado, na Zona da Mata Norte, e Polícia Civil investiga as circunstâncias

Fernanda Varela

Publicado em 9 de março de 2026 às 19:49

Flay

A ex-BBB Flay se manifestou após um motociclista de 46 anos morrer ao se envolver em um acidente com o ônibus da sua equipe na madrugada do domingo (8), no município de Condado, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A colisão ocorreu por volta das 3h50, no quilômetro 12 da rodovia estadual PE-062.

O nome da vítima não foi divulgado pelas autoridades. O caso foi registrado na Delegacia de Goiana, cidade da mesma região, e está sob investigação da Polícia Civil. Em nota enviada ao g1, a corporação informou que as apurações seguem em andamento.

Nas redes sociais, Flay afirmou que a equipe viveu um momento difícil após o acidente. Segundo o relato da cantora, a motocicleta trafegava no sentido oposto ao do ônibus quando teria invadido a contramão e colidido de frente com o veículo.

"Hoje vivemos um momento extremamente difícil e doloroso. (...) Uma motocicleta que trafegava em sentido contrário, ao se aproximar, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo da nossa equipe, fato que foi corroborado pelas autoridades policiais que atenderam a ocorrência", escreveu.

Ainda de acordo com a artista, o motociclista estava sem capacete no momento da colisão. Integrantes da equipe que estavam no ônibus sofreram apenas ferimentos leves.

A cantora também informou que o motorista do ônibus e testemunhas permaneceram no local durante todo o atendimento da ocorrência. Segundo ela, todos os envolvidos prestaram esclarecimentos e continuam colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação.

"Motorista e testemunhas permaneceram no local durante todo o atendimento da ocorrência. (...) Seguimos colaborando integralmente com as autoridades para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos", disse.