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Vencedor do Oscar, Adrien Brody colabora em novo projeto musical de cineasta nordestino

Com trilha original de Ben Platt e Rachel Zegler no elenco, "Last Dance" marca novo longa-metragem internacional dirigido por Karim Aïnouz

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 7 de maio de 2026 às 20:06

Adrien Brody foi o ator mais jovem a ganhar o Oscar de Melhor Ator, aos 29 anos, por seu papel em
Adrien Brody foi o ator mais jovem a ganhar o Oscar de Melhor Ator, aos 29 anos, por seu papel em "O Pianista" (2002) Crédito: Reprodução

O cineasta brasileiro Karim Aïnouz, diretor do premiado “A Vida Invisível” (2019), segue consolidando sua carreira internacional com o drama musical “Last Dance”. A nova aposta do cearense contará com um protagonista de peso, o ator Adrien Brody, que acumula duas estatuetas do Oscar de Melhor Ator por “O Pianista” (2002) e “O Brutalista” (2024).

A novidade foi anunciada pelo site Deadline e o novo projeto de Aïnouz adapta um artigo de Emily Ziff Griffin para a New Yorker sobre um célebre compositor da Broadway (Brody) que, após ser diagnosticado com HIV, decide embarcar em um cruzeiro queer pelo Caribe, em 1991. Ele leva consigo a filha, Emma, interpretada por Rachel Zegler, atriz já consagrada no ramo musical por longas como “Amor, Sublime Amor” (2021).

Confira 30 musicais para assistir nos streamings

O Mágico de Oz (1939) – HBO Max por Reprodução
La La Land: Cantando Estações (2016) – Amazon Prime Video por Reprodução
Em um Bairro de Nova York (2021) – Amazon Prime Video (compra ou aluguel no aplicativo) por Reprodução
tick, tick… BOOM! (2021) – Netflix por Reprodução
A Noviça Rebelde (1965) – Disney+ por Reprodução
Matilda: O Musical (2022) – Netflix por Reprodução
Extra! Extra! (1992) – Disney+ por Reprodução
O Rei do Show (2017) – Disney+ e Netflix por Reprodução
Meninas Malvadas (2024) – Paramount+ por Reprodução
The Rocky Horror Picture Show (1975) – Disney+ por Reprodução
Burlesque (2010) – Netflix por Reprodução
Moulin Rouge - Amor em Vermelho (2001) – Disney+ por Reprodução
Nasce Uma Estrela (2018) – HBO Max, Amazon Prime Video, Netflix por Reprodução
Yesterday: A Trilha do Sucesso (2019) – Netflix por Reprodução
Chi-Raq (2015) – Amazon Prime Video por Reprodução
Hair (1979) – Mubi por Reprodução
A Fantástica Fábrica de Chocolate (2005) – HBO Max por Reprodução
Música da Alma (2012) – Amazon Prime Video por Reprodução
Encantada (2007) – Disney+ por Reprodução
Amor, Sublime Amor (2021) – Disney+ por Reprodução
Chicago (2002) – Amazon Prime Video (compra ou aluguel no aplicativo) por Reprodução
Mamma Mia! (2008) – Telecine por Reprodução
Hairspray: Em Busca da Fama (2007) – Mercado Play por Reprodução
Grease: Nos Tempos da Brilhantina (1978) – Mercado Play por Reprodução
Cantando na Chuva (1952) – HBO Max por Reprodução
La La Land: Cantando Estações (2016) – Amazon Prime Video por Reprodução
Dreamgirls - Em busca de um sonho (2006) – Paramount+ por Reprodução
Hamilton (2020) – Disney+ por Reprodução
A Cor Púrpura (2023) – HBO Max e Netflix por Reprodução
A Pequena Loja dos Horrores (1960) – Plex por Reprodução
1 de 30
O Mágico de Oz (1939) – HBO Max por Reprodução

Em comunicado, Aïnouz destacou a importância de levar essa história às telas:

“Estou entusiasmado por levar para as telas um retrato tão singular e comovente de uma época em que a esperança e a celebração permitiram que nossa comunidade queer superasse uma das piores crises do século passado. Enquanto muitos morriam de AIDS, havia um sentimento de solidariedade e fúria que nos fortaleceu. 'Last dance' é uma história universal e urgente onde a alegria se transforma em resiliência, onde a pista de dança se torna a peça central. É uma honra colaborar com talentos tão excepcionais para dar vida a este filme em um momento em que, mais do que nunca, precisamos de histórias de esperança”.

O filme terá canções originais de Ben Platt, vencedor do Tony, Emmy e Grammy, que também integra o elenco e o roteiro será preparado por Emily Ziff Griffin, escrita do artigo que inspirou a criação do filme.

Enquanto prepara o musical, Karim Aïnouz mantém o ritmo intenso de produções internacionais. Seu último filme “Rosebush Pruning” estreou em abril deste ano, com atores como Elle Fanning, Callum Turner e Riley Keough no elenco.

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