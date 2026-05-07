CINEMA

Vencedor do Oscar, Adrien Brody colabora em novo projeto musical de cineasta nordestino

Com trilha original de Ben Platt e Rachel Zegler no elenco, "Last Dance" marca novo longa-metragem internacional dirigido por Karim Aïnouz

Kamila Macedo

Publicado em 7 de maio de 2026 às 20:06

Adrien Brody foi o ator mais jovem a ganhar o Oscar de Melhor Ator, aos 29 anos, por seu papel em "O Pianista" (2002) Crédito: Reprodução

O cineasta brasileiro Karim Aïnouz, diretor do premiado “A Vida Invisível” (2019), segue consolidando sua carreira internacional com o drama musical “Last Dance”. A nova aposta do cearense contará com um protagonista de peso, o ator Adrien Brody, que acumula duas estatuetas do Oscar de Melhor Ator por “O Pianista” (2002) e “O Brutalista” (2024).

A novidade foi anunciada pelo site Deadline e o novo projeto de Aïnouz adapta um artigo de Emily Ziff Griffin para a New Yorker sobre um célebre compositor da Broadway (Brody) que, após ser diagnosticado com HIV, decide embarcar em um cruzeiro queer pelo Caribe, em 1991. Ele leva consigo a filha, Emma, interpretada por Rachel Zegler, atriz já consagrada no ramo musical por longas como “Amor, Sublime Amor” (2021).

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Em comunicado, Aïnouz destacou a importância de levar essa história às telas:

“Estou entusiasmado por levar para as telas um retrato tão singular e comovente de uma época em que a esperança e a celebração permitiram que nossa comunidade queer superasse uma das piores crises do século passado. Enquanto muitos morriam de AIDS, havia um sentimento de solidariedade e fúria que nos fortaleceu. 'Last dance' é uma história universal e urgente onde a alegria se transforma em resiliência, onde a pista de dança se torna a peça central. É uma honra colaborar com talentos tão excepcionais para dar vida a este filme em um momento em que, mais do que nunca, precisamos de histórias de esperança”.

O filme terá canções originais de Ben Platt, vencedor do Tony, Emmy e Grammy, que também integra o elenco e o roteiro será preparado por Emily Ziff Griffin, escrita do artigo que inspirou a criação do filme.