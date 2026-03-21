Vera Viel corta o cabelo e recebe elogio inusitado de Rodrigo Faro: 'Branca de Neve'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de março de 2026 às 13:06
Vera Viel decidiu renovar o visual e mostrou a mudança aos seguidores neste sábado (21). A influenciadora abandonou os fios longos e adotou um corte no estilo long bob, mais curto e moderno. O processo foi registrado em vídeo e publicado em suas redes sociais, onde ela aparece durante o corte e, ao final, exibe o resultado.
Vera Viel
Na legenda da publicação, Vera destacou o significado da transformação. “Leveza, força e uma nova versão de mim”, escreveu.
A mudança repercutiu entre os fãs e também chamou atenção de Rodrigo Faro. O apresentador comentou na postagem da esposa e relembrou o início do relacionamento. “Voltou a ser minha Branca de Neve…Foi com esse cabelinho que eu te conheci e me apaixonei!!!! @veraviel”.