Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vera Viel corta o cabelo e recebe elogio inusitado de Rodrigo Faro: 'Branca de Neve'

Influenciadora compartilha transformação nas redes e recebe declaração do marido nos comentários

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de março de 2026 às 13:06

Vera Viel
Vera Viel Crédito: Reprodução

Vera Viel decidiu renovar o visual e mostrou a mudança aos seguidores neste sábado (21). A influenciadora abandonou os fios longos e adotou um corte no estilo long bob, mais curto e moderno. O processo foi registrado em vídeo e publicado em suas redes sociais, onde ela aparece durante o corte e, ao final, exibe o resultado.

Vera Viel

Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram
Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram
Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram
Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram
Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram
Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram
Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram
Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram
Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram
Vera Viel faz biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram
Vera Viel fez desabafo nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Vera Viel faz biópsia após suspeita de câncer por Reprodução
Vera Viel está internada em hospital por Reprodução / Redes sociais
Vera Viel comemora aniversário em hospital por Reprodução/Instagram
1 de 14
Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram

Na legenda da publicação, Vera destacou o significado da transformação. “Leveza, força e uma nova versão de mim”, escreveu.

A mudança repercutiu entre os fãs e também chamou atenção de Rodrigo Faro. O apresentador comentou na postagem da esposa e relembrou o início do relacionamento. “Voltou a ser minha Branca de Neve…Foi com esse cabelinho que eu te conheci e me apaixonei!!!! @veraviel”.

Leia mais

Imagem - Famosos lamentam morte de Juca de Oliveira e destacam legado na dramaturgia: 'Elo raro entre gigantes'

Famosos lamentam morte de Juca de Oliveira e destacam legado na dramaturgia: 'Elo raro entre gigantes'

Imagem - Cuca abre o jogo sobre condenação por estupro e diz que hoje luta pelas mulheres: 'Peço que elas me entendam também'

Cuca abre o jogo sobre condenação por estupro e diz que hoje luta pelas mulheres: 'Peço que elas me entendam também'

Imagem - Com 1,90m de altura, Rico Melquiades quer fazer cirurgia arriscada para ficar mais baixo; ele ficará 6 meses sem andar

Com 1,90m de altura, Rico Melquiades quer fazer cirurgia arriscada para ficar mais baixo; ele ficará 6 meses sem andar

Mais recentes

Imagem - Idoso de 93 anos dribla preconceito e realiza sonho de se casar na igreja com noiva 40 anos mais nova

Idoso de 93 anos dribla preconceito e realiza sonho de se casar na igreja com noiva 40 anos mais nova
Imagem - Leitura labial revela o que Natanzinho Lima disse ao ser 'expulso' do palco por estar bêbado

Leitura labial revela o que Natanzinho Lima disse ao ser 'expulso' do palco por estar bêbado
Imagem - Se um desses signos se abre com você, pode acreditar: você é mais especial do que imagina

Se um desses signos se abre com você, pode acreditar: você é mais especial do que imagina

MAIS LIDAS

Imagem - BBB 26: Quem venceu a Prova do Anjo deste sábado (21 de março)?
01

BBB 26: Quem venceu a Prova do Anjo deste sábado (21 de março)?

Imagem - Dois jovens são encontrados mortos dentro de porta-malas na Bahia
02

Dois jovens são encontrados mortos dentro de porta-malas na Bahia

Imagem - Baianos apostam R$ 3,50 e ganham mais de R$ 2 milhões na Lotofácil
03

Baianos apostam R$ 3,50 e ganham mais de R$ 2 milhões na Lotofácil

Imagem - Morre, aos 78 anos, Carlos Andrade, ex-presidente da Fecomércio-BA
04

Morre, aos 78 anos, Carlos Andrade, ex-presidente da Fecomércio-BA