CASALZÃO

Vera Viel corta o cabelo e recebe elogio inusitado de Rodrigo Faro: 'Branca de Neve'

Influenciadora compartilha transformação nas redes e recebe declaração do marido nos comentários

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de março de 2026 às 13:06

Vera Viel Crédito: Reprodução

Vera Viel decidiu renovar o visual e mostrou a mudança aos seguidores neste sábado (21). A influenciadora abandonou os fios longos e adotou um corte no estilo long bob, mais curto e moderno. O processo foi registrado em vídeo e publicado em suas redes sociais, onde ela aparece durante o corte e, ao final, exibe o resultado.

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Na legenda da publicação, Vera destacou o significado da transformação. “Leveza, força e uma nova versão de mim”, escreveu.