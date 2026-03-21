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Famosos lamentam morte de Juca de Oliveira e destacam legado na dramaturgia: 'Elo raro entre gigantes'

Artista morreu aos 91 anos em São Paulo após complicações de saúde

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 12:54

O ator Juca de Oliveira
O ator Juca de Oliveira Crédito: TV Globo/Divulgação

A morte do ator e dramaturgo Juca de Oliveira, aos 91 anos, na madrugada deste sábado (21), gerou comoção entre artistas e personalidades da televisão. Internado desde o dia 13 de março no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ele não resistiu a complicações de uma pneumonia associada a um problema cardíaco.

Diversos famosos usaram as redes sociais e programas de TV para prestar homenagens ao artista, considerado um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira.

Juca de Oliveira

Juca de Oliveira com Murilo Benício em 'O Clone' por Reprodução/TV Globo
Juca de Oliveira em 'O Clone' por Reprodução/Globo
Juca de Oliveira em 'Flor do Caribe' por Rafael Sorín/Globo
Juca de Oliveira está internado em São Paulo por Gabriel Cardoso/SBT
Juca de Oliveira por Reprodução/Globo
Juca de Oliveira por Paulo Belote/TV Globo
O ator Juca de Oliveira por TV Globo/Divulgação
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Juca de Oliveira com Murilo Benício em 'O Clone' por Reprodução/TV Globo

Durante o programa É de Casa, da TV Globo, a apresentadora Maria Beltrão destacou a importância de Juca para a cultura nacional. “Juca de Oliveira é um patrimônio do nosso país. Ícone da arte brasileira, foi um grande diretor, ator de teatro e artista completo. Nossos mais sinceros sentimentos à família”, afirmou.

O diretor Gerald Thomas também se manifestou e relembrou momentos ao lado do ator. “R.I.P. Juca querido. Uma grande e deliciosa memória que levo é o carismático almoço na casa de Tônia Carrero, nos meados da década de 1980, quando eu a dirigi”, escreveu.

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Adriane Galisteu destacou o impacto do artista em sua trajetória. “Juca parte levando com ele mais do que uma história brilhante. [...] Juca era esse elo raro entre gigantes, o último dos moicanos de uma geração que ensinou elegância, inteligência e paixão pela cena”, disse.

Sonia Abrão também prestou homenagem e resumiu sua despedida com uma mensagem direta: “Aplausos eternos pra você. Foi gigante na sua arte”.

Já Ana Maria Braga ressaltou a importância do legado deixado pelo ator. “É com tristeza que nos despedimos de Juca de Oliveira, um dos grandes nomes da nossa dramaturgia. Seu talento e seus personagens inesquecíveis ficam como legado na TV e no teatro”, afirmou.

O ator Stenio Garcia classificou a perda como irreparável. “Hoje, o Brasil perde um dos maiores atores, dramaturgos, diretores e produtores culturais que tivemos. Uma parte de mim vai com o Juca”, declarou.

Com mais de seis décadas de carreira, Juca de Oliveira participou de mais de 30 novelas e minisséries, além de filmes e cerca de 60 peças de teatro. Um de seus papéis mais marcantes foi o do Doutor Albieri, na novela O Clone.

O velório do artista acontece neste sábado (21), em São Paulo, reunindo familiares, amigos e admiradores para a despedida.

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