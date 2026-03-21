FARIA?

Com 1,90m de altura, Rico Melquiades quer fazer cirurgia arriscada para ficar mais baixo; ele ficará 6 meses sem andar

Influenciador pretende reduzir quatro centímetros e ficará meses sem andar no pós-operatório

Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 11:21

Rico Melquiades tem 10,3 milhões de seguidores no Instagram Crédito: Reprodução

O influenciador Rico Melquiades voltou a surpreender ao anunciar que pretende passar por um procedimento cirúrgico para diminuir a própria altura. Com 1,90m, ele afirmou que deseja retirar cerca de quatro centímetros das pernas por motivos estéticos.

Segundo Rico, a cirurgia é considerada complexa e exigirá um longo período de recuperação. O influenciador explicou que deverá ficar até seis meses sem andar, utilizando cadeira de rodas e passando por sessões intensas de fisioterapia.

Rico Melquíades 1 de 42

“Eu ainda não marquei a data porque estou vendo quando vou poder ficar esse tempo sem trabalhar, sem fazer nada”, disse em entrevista ao portal LeoDias.

A ideia de realizar o procedimento não é nova. Em janeiro, Rico já havia comentado sobre o desejo de reduzir a altura, mas foi desaconselhado por conta dos riscos envolvidos na cirurgia.

Mesmo assim, o influenciador segue decidido a realizar o procedimento, que tem gerado repercussão nas redes sociais pela complexidade e pelos impactos no corpo.