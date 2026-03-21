Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com 1,90m de altura, Rico Melquiades quer fazer cirurgia arriscada para ficar mais baixo; ele ficará 6 meses sem andar

Influenciador pretende reduzir quatro centímetros e ficará meses sem andar no pós-operatório

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 11:21

Rico Melquiades tem 10,3 milhões de seguidores no Instagram
Rico Melquiades tem 10,3 milhões de seguidores no Instagram Crédito: Reprodução

O influenciador Rico Melquiades voltou a surpreender ao anunciar que pretende passar por um procedimento cirúrgico para diminuir a própria altura. Com 1,90m, ele afirmou que deseja retirar cerca de quatro centímetros das pernas por motivos estéticos.

Segundo Rico, a cirurgia é considerada complexa e exigirá um longo período de recuperação. O influenciador explicou que deverá ficar até seis meses sem andar, utilizando cadeira de rodas e passando por sessões intensas de fisioterapia.

Rico Melquíades

Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades e Matheus Freire por Reprodução
Rico Melquiades e Matheus Freire por Reprodução
Rico Melquiades e Matheus Freire por Reprodução
Rico Melquiades e Matheus Freire por Reprodução
Rico Melquiades e Matheus Freire por Reprodução
Rico Melquiades e Matheus Freire por Reprodução
Rico Melquiades revelou que corpo é 100% de cirurgias por Reprodução | Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades tem 10,3 milhões de seguidores no Instagram por Reprodução
Rico Melquiades tem 10,3 milhões de seguidores no Instagram por Reprodução
Rico Melquiades durante a CPI das BETs por Geraldo Magela/Agência Senado/Divulgação
1 de 42
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram

“Eu ainda não marquei a data porque estou vendo quando vou poder ficar esse tempo sem trabalhar, sem fazer nada”, disse em entrevista ao portal LeoDias.

A ideia de realizar o procedimento não é nova. Em janeiro, Rico já havia comentado sobre o desejo de reduzir a altura, mas foi desaconselhado por conta dos riscos envolvidos na cirurgia.

Leia mais

Imagem - BBB 26: ranking misterioso aparece no quarto do líder e intriga a web

BBB 26: ranking misterioso aparece no quarto do líder e intriga a web

Imagem - Morto aos 91 anos, Juca de Oliveira foi casado por mais 50 anos e deixa sua única filha

Morto aos 91 anos, Juca de Oliveira foi casado por mais 50 anos e deixa sua única filha

Imagem - Cabelo, corpo, roupas: Thais Carla se transformou após perder 90 kg

Cabelo, corpo, roupas: Thais Carla se transformou após perder 90 kg

Mesmo assim, o influenciador segue decidido a realizar o procedimento, que tem gerado repercussão nas redes sociais pela complexidade e pelos impactos no corpo.

A cirurgia para redução de altura é rara e envolve intervenção óssea, com um processo de recuperação delicado e prolongado, o que exige acompanhamento médico rigoroso.

Mais recentes

Imagem - Idoso de 93 anos dribla preconceito e realiza sonho de se casar na igreja com noiva 40 anos mais nova

Idoso de 93 anos dribla preconceito e realiza sonho de se casar na igreja com noiva 40 anos mais nova
Imagem - Leitura labial revela o que Natanzinho Lima disse ao ser 'expulso' do palco por estar bêbado

Leitura labial revela o que Natanzinho Lima disse ao ser 'expulso' do palco por estar bêbado
Imagem - Vera Viel corta o cabelo e recebe elogio inusitado de Rodrigo Faro: 'Branca de Neve'

Vera Viel corta o cabelo e recebe elogio inusitado de Rodrigo Faro: 'Branca de Neve'

MAIS LIDAS

Imagem - BBB 26: Quem venceu a Prova do Anjo deste sábado (21 de março)?
01

BBB 26: Quem venceu a Prova do Anjo deste sábado (21 de março)?

Imagem - Dois jovens são encontrados mortos dentro de porta-malas na Bahia
02

Dois jovens são encontrados mortos dentro de porta-malas na Bahia

Imagem - Baianos apostam R$ 3,50 e ganham mais de R$ 2 milhões na Lotofácil
03

Baianos apostam R$ 3,50 e ganham mais de R$ 2 milhões na Lotofácil

Imagem - Morre, aos 78 anos, Carlos Andrade, ex-presidente da Fecomércio-BA
04

Morre, aos 78 anos, Carlos Andrade, ex-presidente da Fecomércio-BA