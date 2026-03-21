Com 1,90m de altura, Rico Melquiades quer fazer cirurgia arriscada para ficar mais baixo; ele ficará 6 meses sem andar

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de março de 2026 às 11:21
O influenciador Rico Melquiades voltou a surpreender ao anunciar que pretende passar por um procedimento cirúrgico para diminuir a própria altura. Com 1,90m, ele afirmou que deseja retirar cerca de quatro centímetros das pernas por motivos estéticos.
Segundo Rico, a cirurgia é considerada complexa e exigirá um longo período de recuperação. O influenciador explicou que deverá ficar até seis meses sem andar, utilizando cadeira de rodas e passando por sessões intensas de fisioterapia.
Rico Melquíades
“Eu ainda não marquei a data porque estou vendo quando vou poder ficar esse tempo sem trabalhar, sem fazer nada”, disse em entrevista ao portal LeoDias.
A ideia de realizar o procedimento não é nova. Em janeiro, Rico já havia comentado sobre o desejo de reduzir a altura, mas foi desaconselhado por conta dos riscos envolvidos na cirurgia.
Mesmo assim, o influenciador segue decidido a realizar o procedimento, que tem gerado repercussão nas redes sociais pela complexidade e pelos impactos no corpo.
A cirurgia para redução de altura é rara e envolve intervenção óssea, com um processo de recuperação delicado e prolongado, o que exige acompanhamento médico rigoroso.