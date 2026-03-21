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Juca de Oliveira morreu de quê? Ator ficou uma semana internado antes de quadro agravar

Veterano da TV e do teatro estava internado em hospital de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de março de 2026 às 13:00

Juca de Oliveira está internado em São Paulo
Juca de Oliveira está internado em São Paulo Crédito: Gabriel Cardoso/SBT

O ator e dramaturgo Juca de Oliveira morreu aos 91 anos na madrugada deste sábado (21), em São Paulo, após complicações de saúde. Segundo informações divulgadas por veículos como TV Globo e outros portais, a causa da morte foi um quadro de pneumonia associado a uma condição cardiológica.

O artista estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde o dia 13 de março, quando deu entrada para tratar problemas respiratórios. O quadro acabou evoluindo nos dias seguintes, especialmente por conta da fragilidade causada pela idade e pela condição no coração.

Juca de Oliveira

Juca de Oliveira com Murilo Benício em 'O Clone' por Reprodução/TV Globo
Juca de Oliveira em 'O Clone' por Reprodução/Globo
Juca de Oliveira em 'Flor do Caribe' por Rafael Sorín/Globo
Juca de Oliveira está internado em São Paulo por Gabriel Cardoso/SBT
Juca de Oliveira por Reprodução/Globo
Juca de Oliveira por Paulo Belote/TV Globo
O ator Juca de Oliveira por TV Globo/Divulgação
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Juca de Oliveira com Murilo Benício em 'O Clone' por Reprodução/TV Globo

A pneumonia é uma infecção que atinge os pulmões e pode se agravar rapidamente, principalmente em idosos. Quando associada a doenças cardíacas, o risco aumenta, já que o organismo passa a ter mais dificuldade para reagir e manter funções vitais estáveis.

Nos últimos dias de internação, o estado de saúde de Juca de Oliveira exigia cuidados intensivos, com acompanhamento médico constante. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu às complicações.

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O ator morreu poucos dias após completar 91 anos. Nascido em 16 de março de 1935, em São Roque, no interior de São Paulo, Juca construiu uma das carreiras mais respeitadas da dramaturgia brasileira.

Ao longo de mais de seis décadas de trabalho, participou de mais de 30 novelas e minisséries, além de filmes e mais de 60 peças de teatro. Um de seus papéis mais marcantes foi o do médico geneticista Dr. Albieri, na novela “O Clone”, exibida entre 2001 e 2002.

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Além da televisão, teve forte atuação no teatro, sendo um dos nomes ligados ao histórico Teatro de Arena. Durante a ditadura militar, chegou a ser perseguido e viveu um período de exílio na Bolívia.

Seu último trabalho na TV foi em “O Outro Lado do Paraíso”, em 2018. Nos anos recentes, manteve-se dedicado ao teatro e à vida no campo.

O velório do ator acontece neste sábado (21), em São Paulo. 

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