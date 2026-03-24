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Universidade de Salvador oferece atendimento gratuito para Declaração do Imposto de Renda

Ação acontece no Balcão do Cidadão do Shopping Piedade

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de março de 2026 às 21:01

Imposto de Renda Crédito: Foto: Adobe Stock

Até o próximo dia 22 de maio, a Universidade Salvador (Unifacs) oferece apoio à população soteropolitana para a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). A iniciativa, iniciada nesta segunda-feira (23), é conduzida pelo Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), com atendimento ao público no Balcão Cidadão do Shopping Piedade.

O serviço será oferecido às segundas e quartas-feiras, das 14h às 17h, mediante distribuição de senhas e por ordem de chegada. A ação tem como objetivo auxiliar contribuintes que precisam de orientação ou suporte para a elaboração e envio da declaração, além de promover educação fiscal e cidadania.

ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 1 de 3

Para o atendimento, é necessário apresentar documento de identificação (RG e CPF), comprovante de residência, informes de rendimentos (como salários, aposentadoria e dados bancários), documentos de bens (como imóveis e veículos), recibos de despesas dedutíveis (educação e saúde), além da declaração do ano anterior, caso tenha sido realizada.

Além do serviço gratuito, a ação também conta com um caráter solidário. A Unifacs e o Shopping Piedade convidam os participantes a contribuírem voluntariamente com a doação de uma lata ou pacote de leite, que será destinado a iniciativas sociais.

Mudanças em 2026

Neste ano, o processo de declaração traz mudanças importantes que exigem atenção dos contribuintes. Entre as principais novidades do IRPF 2026 está a ampliação do uso da declaração pré-preenchida, que reúne automaticamente informações de rendimentos, despesas médicas e dados bancários, reduzindo erros e facilitando o preenchimento.

Outra atualização relevante é a prioridade na restituição para quem optar simultaneamente pela declaração pré-preenchida e pelo recebimento via Pix, desde que a chave informada seja o CPF do contribuinte. A medida busca tornar o processo mais ágil e seguro.

Também há ajustes nos critérios de obrigatoriedade, acompanhando a atualização da faixa de isenção do Imposto de Renda, o que pode impactar quem precisa ou não declarar neste ano. Além disso, a Receita Federal mantém o monitoramento mais rigoroso sobre inconsistências, especialmente em despesas médicas e movimentações financeiras, reforçando a importância de informar corretamente todos os dados.