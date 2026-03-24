Universidade de Salvador oferece atendimento gratuito para Declaração do Imposto de Renda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 24 de março de 2026 às 21:01
Até o próximo dia 22 de maio, a Universidade Salvador (Unifacs) oferece apoio à população soteropolitana para a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). A iniciativa, iniciada nesta segunda-feira (23), é conduzida pelo Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), com atendimento ao público no Balcão Cidadão do Shopping Piedade.
O serviço será oferecido às segundas e quartas-feiras, das 14h às 17h, mediante distribuição de senhas e por ordem de chegada. A ação tem como objetivo auxiliar contribuintes que precisam de orientação ou suporte para a elaboração e envio da declaração, além de promover educação fiscal e cidadania.
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
Para o atendimento, é necessário apresentar documento de identificação (RG e CPF), comprovante de residência, informes de rendimentos (como salários, aposentadoria e dados bancários), documentos de bens (como imóveis e veículos), recibos de despesas dedutíveis (educação e saúde), além da declaração do ano anterior, caso tenha sido realizada.
Além do serviço gratuito, a ação também conta com um caráter solidário. A Unifacs e o Shopping Piedade convidam os participantes a contribuírem voluntariamente com a doação de uma lata ou pacote de leite, que será destinado a iniciativas sociais.
Neste ano, o processo de declaração traz mudanças importantes que exigem atenção dos contribuintes. Entre as principais novidades do IRPF 2026 está a ampliação do uso da declaração pré-preenchida, que reúne automaticamente informações de rendimentos, despesas médicas e dados bancários, reduzindo erros e facilitando o preenchimento.
Outra atualização relevante é a prioridade na restituição para quem optar simultaneamente pela declaração pré-preenchida e pelo recebimento via Pix, desde que a chave informada seja o CPF do contribuinte. A medida busca tornar o processo mais ágil e seguro.
Também há ajustes nos critérios de obrigatoriedade, acompanhando a atualização da faixa de isenção do Imposto de Renda, o que pode impactar quem precisa ou não declarar neste ano. Além disso, a Receita Federal mantém o monitoramento mais rigoroso sobre inconsistências, especialmente em despesas médicas e movimentações financeiras, reforçando a importância de informar corretamente todos os dados.
Podem participar da ação pessoas que necessitam de ajuda para declarar o imposto, especialmente aquelas com dúvidas sobre preenchimento, organização de documentos ou envio correto das informações.