Revisão do carro: os 7 pontos que você não deve pegar a estrada sem verificar antes

Agência Correio
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 11:00
Manutenções no carro são fundamentais para uma viagem segura e sem imprevistos. Segundo matéria publicada no portal Terra, uma revisão preventiva bem feita reduz significativamente as chances de falhas mecânicas ou elétricas durante o percurso, especialmente em viagens mais longas.
Esse planejamento garante que o veículo esteja preparado para enfrentar longas distâncias, variações de terreno e diferentes condições de uso. Além de aumentar a segurança dos ocupantes, a revisão contribui para uma condução mais confortável e previsível ao longo da viagem.
O sistema de freios é um dos principais responsáveis pela segurança do veículo e deve ser cuidadosamente revisado antes de pegar estrada. A conferência preventiva permite identificar desgaste em pastilhas, discos e fluido, garantindo respostas eficientes nas frenagens e maior controle do carro em situações de emergência ou tráfego intenso.
Pneus em boas condições são essenciais para manter a aderência ao solo e a estabilidade do veículo. Além de verificar o desgaste e a calibragem correta, o alinhamento e o balanceamento contribuem para uma direção mais precisa, redução de vibrações e maior conforto durante longos trechos rodoviários.
A checagem do óleo do motor e dos demais fluidos é fundamental para o funcionamento adequado do veículo. Esses itens atuam na lubrificação, refrigeração e proteção dos componentes internos, ajudando a evitar superaquecimento, falhas mecânicas e desgaste prematuro durante a viagem.
O sistema elétrico precisa estar em perfeito funcionamento para evitar falhas inesperadas. A verificação da bateria, dos cabos, fusíveis e componentes elétricos reduz o risco de problemas na partida, falhas na iluminação e panes que podem comprometer a segurança ao longo do trajeto.
O sistema de arrefecimento é responsável por manter o motor na temperatura ideal, mesmo em viagens prolongadas. A inspeção preventiva de radiador, mangueiras e fluido ajuda a evitar o superaquecimento, que pode causar danos sérios e interromper a viagem.
Itens como estepe, macaco, chave de roda e triângulo devem estar presentes e em boas condições de uso. Além de serem exigidos por lei, esses equipamentos são essenciais para lidar com imprevistos, como a necessidade de troca de pneu em locais afastados.
A suspensão e a direção influenciam diretamente na estabilidade, no conforto e no controle do veículo. Componentes desgastados podem comprometer a condução, especialmente em estradas irregulares, tornando essa revisão indispensável antes de pegar estrada.