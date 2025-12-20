Acesse sua conta
Revisão do carro: os 7 pontos que você não deve pegar a estrada sem verificar antes

Revisão preventiva evita falhas inesperadas no meio do caminho

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 11:00

Revisão preventiva evita falhas inesperadas no meio do caminho
Crédito: (Banco de imagens)

Manutenções no carro são fundamentais para uma viagem segura e sem imprevistos. Segundo matéria publicada no portal Terra, uma revisão preventiva bem feita reduz significativamente as chances de falhas mecânicas ou elétricas durante o percurso, especialmente em viagens mais longas.

Esse planejamento garante que o veículo esteja preparado para enfrentar longas distâncias, variações de terreno e diferentes condições de uso. Além de aumentar a segurança dos ocupantes, a revisão contribui para uma condução mais confortável e previsível ao longo da viagem.

Conferência completa do sistema de freios

O sistema de freios é um dos principais responsáveis pela segurança do veículo e deve ser cuidadosamente revisado antes de pegar estrada. A conferência preventiva permite identificar desgaste em pastilhas, discos e fluido, garantindo respostas eficientes nas frenagens e maior controle do carro em situações de emergência ou tráfego intenso.

Estado dos pneus e equilíbrio da condução

Pneus em boas condições são essenciais para manter a aderência ao solo e a estabilidade do veículo. Além de verificar o desgaste e a calibragem correta, o alinhamento e o balanceamento contribuem para uma direção mais precisa, redução de vibrações e maior conforto durante longos trechos rodoviários.

Níveis adequados de óleo e fluidos

A checagem do óleo do motor e dos demais fluidos é fundamental para o funcionamento adequado do veículo. Esses itens atuam na lubrificação, refrigeração e proteção dos componentes internos, ajudando a evitar superaquecimento, falhas mecânicas e desgaste prematuro durante a viagem.

Sistema elétrico e bateria revisados

O sistema elétrico precisa estar em perfeito funcionamento para evitar falhas inesperadas. A verificação da bateria, dos cabos, fusíveis e componentes elétricos reduz o risco de problemas na partida, falhas na iluminação e panes que podem comprometer a segurança ao longo do trajeto.

Funcionamento do sistema de arrefecimento

O sistema de arrefecimento é responsável por manter o motor na temperatura ideal, mesmo em viagens prolongadas. A inspeção preventiva de radiador, mangueiras e fluido ajuda a evitar o superaquecimento, que pode causar danos sérios e interromper a viagem.

Presença dos itens obrigatórios

Itens como estepe, macaco, chave de roda e triângulo devem estar presentes e em boas condições de uso. Além de serem exigidos por lei, esses equipamentos são essenciais para lidar com imprevistos, como a necessidade de troca de pneu em locais afastados.

Revisão da suspensão e direção

A suspensão e a direção influenciam diretamente na estabilidade, no conforto e no controle do veículo. Componentes desgastados podem comprometer a condução, especialmente em estradas irregulares, tornando essa revisão indispensável antes de pegar estrada.

