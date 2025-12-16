Acesse sua conta
Casamento entre 3 pessoas cresce no mundo; veja como planejar o seu

União simbólica nos EUA despertou dúvidas sobre como funcionaria o casamento em trio no Brasil

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 20:00

No Brasil, o casamento entre três pessoas não é permitido, mas a legislação não proíbe uniões simbólicas
No Brasil, o casamento entre três pessoas não é permitido, mas a legislação não proíbe uniões simbólicas Crédito: Freepik

O trio formado por Janie Coppola (30), Margaret French (32), e Cody Coppola, (36), vive junto desde 2016, segundo reportagem do jornal britânico The Guardian.

Nos Estados Unidos, não é possível casar legalmente com mais de uma pessoa. Mas, recentemente, os três tiveram uma cerimônia simbólica em um castelo em Chattanooga, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos.

Mais do que simbólico

Mesmo sem reconhecimento oficial, há anos o trio se organiza para garantir a proteção jurídica de todos.

Eles reuniram documentos que permitem chegar o mais perto possível de um casamento legal, incluindo testamentos, seguro de vida e procurações.

Hoje, compartilham uma casa em Chattanooga, e Janie está em processo de adotar o sobrenome de Cody.

A cerimônia simbólica teve grande valor afetivo.

“Fazer um casamento grande e público, onde gastamos muito dinheiro e convidamos muita gente, foi a nossa maneira de dizer: isto é real, isto é legítimo, estamos juntos há quase uma década e esta é a nossa celebração disso”, contou Margaret ao The Guardian.

Ela também mencionou que planejar um casamento para três exige diálogo constante, já que reunir todos ao mesmo tempo é complicado.

Como funciona no Brasil?

De acordo com a Lei nº 10.406/2002, o casamento civil entre mais de duas pessoas não é permitido no Brasil. Além disso, a prática é considerada crime de bigamia.

Essa regra busca evitar conflitos sobre herança, pensão, direitos previdenciários e divisão de bens.

É possível casar não-oficialmente?

Ainda que o casamento oficial seja proibido, casamentos simbólicos não enfrentam restrições legais.

O País permite cerimônias privadas, sem efeitos jurídicos completos, mas que podem ter valor emocional e social para os envolvidos.

A união entre três pessoas também pode ser reconhecida judicialmente em casos específicos.

Em julho deste ano, por exemplo, um trisal conseguiu reconhecimento de união estável em São Paulo, apesar da proibição formal pelo Conselho Nacional de Justiça.

No entanto, esse tipo de decisão exige processos legais longos e não garante todos os direitos de um casamento ou de uma união estável tradicional.

