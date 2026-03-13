VALIOSO

Homem compra 25 quilos de lixo por R$ 580 na Amazon e recebe pequena fortuna por acaso

Compra de devoluções acaba em lucro inesperado com 40 módulos de memória DDR5

A Agência Correio

Bianca Hirakawa

Publicado em 13 de março de 2026 às 12:00

Um jovem decidiu apostar em uma caixa vendida como lixo eletrônico Crédito: (Foto: Pexels)

Imagine abrir um pacote comum e descobrir que você acaba de ganhar uma pequena fortuna por puro acaso. Um jovem decidiu arriscar a sorte ao comprar uma caixa de devoluções que era vendida apenas como lixo eletrônico.

Ele investiu o valor de R$ 528 em um conteúdo que, inicialmente, era totalmente misterioso para o comprador. Ao desembalar os itens, ele se deparou com nada menos que 40 módulos de memória RAM do tipo DDR5.

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Como cada unidade dessa tecnologia pode custar cerca de R$ 3 mil, o achado transformou-se em um prêmio valioso. Casos assim chamam a atenção de quem busca lucrar com o reaproveitamento de componentes potentes.

Valorização do hardware impulsionada pela inteligência artificial

O cenário global de tecnologia explica perfeitamente por que essas peças encontradas valem tanto dinheiro no momento. Atualmente, a expansão acelerada dos centros de dados voltados para a inteligência artificial impulsiona essa demanda.

Essas estruturas gigantescas exigem um volume massivo de memória, processamento e armazenamento para funcionar corretamente. Consequentemente, o preço dos componentes eletrônicos vive uma escalada constante em diversos países, incluindo o Brasil.

Além disso, essa corrida tecnológica faz com que as peças voltadas ao consumo doméstico fiquem muito mais disputadas. Dessa forma, quem deseja montar ou atualizar um computador pessoal acaba enfrentando valores bem mais salgados.

Os perigos ocultos no mercado de lotes e devoluções

Apesar do sucesso isolado desse rapaz, especialistas fazem um alerta importante sobre esse tipo de transação comercial. Muitas pessoas são atraídas pela promessa de pagar pouco por itens que podem ser extremamente raros.

Entretanto, Ralf Hastedt afirma categoricamente que a maioria dessas caixas surpresa é “99,9%” fraude para o consumidor final. Segundo ele, as empresas costumam separar os objetos valiosos antes de revender os lotes restantes.