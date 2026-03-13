Lázaro Ramos conta que 'marca hora para transar' com Taís Araújo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 13 de março de 2026 às 12:14
Lázaro Ramos falou abertamente sobre a vida com Taís Araújo e compartilhou alguns detalhes da relação com a atriz após anos de casamento. Segundo o ator, em meio a uma rotina intensa com trabalho e filhos, o casal precisa organizar momentos a dois. Assim, a solução encontrada foi simples: reservar tempo na agenda.
"Continuamos marcando hora para transar. Taís fala assim: 'Hoje, a gente vai jantar, só nós'. Aí, as crianças reclamam e ela diz: 'Vou sair com o meu namorado!'. Aí, fica aquela briga. Eles ficam revoltados", disse, durante participação no videocast “Conversa vai, conversa vem”, apresentado pela jornalista Maria Fortuna.
Lázaro também descreveu a rotina da família, formada pelo casal e pelos filhos João Vicente, de 13 anos, e Maria, de 11. De acordo com ele, a agenda é cheia, mas o convívio com as crianças é prioridade. Por exemplo, os dois levam os filhos para a escola todos os dias, sem transporte escolar.
"Acordar às sete da manhã. Taís ainda é mais disciplinada que eu. Acorda antes, vai para a academia às 6h e volta às 7h para levar. A gente tem muito prazer de estar com eles [filhos]. Nosso lazer é com eles o tempo todo. Mesmo com o tempo comprometido, com a correria da vida de trabalho, o tempo que a gente está junto é prazeroso e é com eles".
O ator disse ainda que faz questão de manter alguns hábitos familiares, como as refeições compartilhadas. "Eu, por exemplo, não abro mão de jantar junto, todo mundo junto na mesa, ninguém pode sair até o último acabar. Mantenho isso, muita conversa, aquele papo".
Recentemente, ele também criou um novo ritual com a filha mais nova, que acontece na hora de dormir. "Essa semana, inaugurei com o Maria uma coisa sensacional, estou tão feliz! Sabe o que é?", perguntou. "Hora de dormir, levo meu celular e boto MPB, ela está curtindo. A gente ouve música, ela lê um livro. Aí uma hora eu falo: 'Amor, vamos dormir'. Aí, antes de dormir, mais um papinho e tal, e ela pega no sono. São esses rituais que eu acho que mantém a gente. Que delícia".
Durante a conversa, Lázaro também refletiu sobre a própria adolescência e falou sobre as dificuldades que enfrentou em relação à afetividade. Ele contou que, quando estudava em colégio particular, era um dos poucos alunos negros e muitas vezes se sentia isolado.
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor'
"Só tinha mais uma pessoa negra, que não gostava de andar comigo, talvez, com medo de estigmatizar. Era uma profunda solidão. Tinha os famosos bailes de debutante. Sempre fiquei triste porque nunca fui cadete. Todo mundo namorava e eu era o amigo que armava o namoro para o outro. A afetividade demorou. Perder a virgindade demorou...", afirmou.
Segundo o ator, o cenário começou a mudar quando ele passou a frequentar a escola pública e entrou para o teatro, experiência que, segundo ele, ajudou a fortalecer sua autoestima e a construir novos relacionamentos.
"Aí, vou para a escola pública e para o teatro, que me deu autoestima. Encontro pessoas com outra cabeça, começo a namorar e dar beijo na boca. Fui salvo. Mas ainda assim eram relacionamentos esporádicos. Claro que para a mulher negra é mais difícil. Vejo isso no dia a dia e nas minhas conversas de juventude, nas preferências na formação do desejo, quem era considerada bonita, na hora de assumir, andar de mãos dadas", finalizou.