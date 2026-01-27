Tarot desta terça-feira (27) aponta decisões no amor e ajustes importantes na vida profissional

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 04:30
A terça-feira (27) chega com uma energia de alinhamento e revisão de caminhos. De acordo com especialistas em tarot e astrologia, o dia favorece decisões práticas, conversas necessárias e ajustes que vinham sendo adiados. As cartas mostram menos impulso e mais estratégia, enquanto os astros pedem atenção às emoções e à forma de se comunicar.
Áries
A carta A Justiça indica necessidade de equilíbrio e responsabilidade. O dia pede decisões racionais, especialmente no trabalho. No amor, conversas francas ajudam a evitar mal-entendidos.
Touro
O tarot traz O Hierofante, sinal de aprendizado e estabilidade. Ouvir conselhos pode fazer a diferença. Os astros favorecem acordos e resoluções financeiras.
Gêmeos
A carta O Mago reforça o poder de comunicação e iniciativa. Terça-feira positiva para reuniões, negociações e novas ideias. No campo afetivo, as palavras têm peso.
Câncer
O tarot revela A Lua, indicando sensibilidade elevada. O dia pede cuidado com inseguranças e pensamentos repetitivos. Os astros aconselham confiar mais na intuição.
Leão
A carta O Sol ilumina o dia com confiança e clareza. Bom momento para se destacar e resolver pendências. No amor, há chance de encontros leves e animadores.
Virgem
O tarot traz A Temperança, pedindo calma e organização. A terça-feira favorece o planejamento e equilíbrio entre razão e emoção. Evite cobranças excessivas.
Libra
A carta Os Enamorados aponta escolhas importantes. O dia pode trazer definições no campo afetivo ou em parcerias. Os astros pedem coerência entre desejo e atitude.
Escorpião
O tarot mostra A Morte, simbolizando o encerramento de ciclos. Algo precisa ser deixado para trás para que o novo avance. Transformações positivas estão em curso.
Sagitário
A carta A Roda da Fortuna indica mudanças inesperadas. A terça-feira pode surpreender com novas possibilidades. Flexibilidade será essencial.
Capricórnio
O tarot revela O Imperador, sinal de foco e liderança. O dia favorece decisões firmes e avanços profissionais. Assumir o controle traz resultados.
Aquário
A carta A Estrela traz esperança e renovação. Terça-feira favorável para retomar planos e acreditar em novas soluções. Os astros ajudam na cura emocional.
Peixes
O tarot apresenta O Papa, indicando proteção e orientação espiritual. O dia favorece reflexões profundas e conversas que trazem segurança emocional.