Lauana Prado e Tati Dias reatam noivado após três semanas da separação

Casal tinha anunciado o término em 11 de janeiro

Kamila Macedo

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 20:58

Tati Dias confirma reconciliação com Lauana Prado após flagra em restaurante de SP Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Tati Dias anunciou nesta terça-feira (3) em suas redes sociais que reatou seu relacionamento com a cantora Lauana Prado. Na última quarta-feira (28), elas foram flagradas juntas em um restaurante japonês em São Paulo, o que aumentou os rumores sobre uma possível reconciliação, que vinha sendo especulada pelos fãs.

Conhecida por sua participação no “De Férias com o Ex” e na “A Fazenda 11”, Tati publicou uma foto no story abraçada com sua noiva, confirmando a volta do casal. Lauana também se pronunciou em seu próprio perfil no Instagram. "A gente voltou [...] Vocês não sabem o prazer que é estar de volta”, brincou a sertaneja.

À respeito das teorias sobre o motivo do término, a cantora afirmou: “Nós somos as únicas pessoas que podem falar com propriedade sobre o que de fato aconteceu. Não foram coisas que aconteceram da noite pro dia. Nós resolvemos pegar tudo isso e conversar entre nós. Estamos juntas na intenção de fazer esse relacionamento funcionar da melhor maneira possível”.

O casal tinha anunciado o fim do noivado em 11 de janeiro. As duas compartilhavam suas rotinas com seus seguidores e sempre apareciam juntas em clima de romance. Lauana e Tati namoravam há um ano quando o pedido de casamento aconteceu, em junho de 2025, por meio de uma surpresa romântica à beira-mar em Praia do Forte.

Atualmente, Lauana está grávida do seu primeiro filho, através da Fertilização In Vitro (FIV). Tati já é mãe de Bento, fruto de um relacionamento passado com o jogador de futevôlei Junior Saldanha.