Eliomar acorda do coma e confunde Agrado com esposa falecida; veja resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (3)

Apesar da alegria, despertar de Eliomar vai gerar conflito na família

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 19:45

Eliomar levanta de coma em 'Coração Acelerado'
Eliomar levanta de coma em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Confira resumo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (3):

Eliomar (Stepan Nercessian) acorda do coma após passar por complicações de saúde no capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (3), e acaba confundindo Agrado (Isadora Cruz) com Cecília (Paula Fernandes). Todos se emocionam ao saber que Eliomar despertou.

Tags:

