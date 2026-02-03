NOVELA DAS SETE

Eliomar acorda do coma e confunde Agrado com esposa falecida; veja resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (3)

Apesar da alegria, despertar de Eliomar vai gerar conflito na família

Felipe Sena

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 19:45

Eliomar levanta de coma em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Confira resumo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (3):

Eliomar (Stepan Nercessian) acorda do coma após passar por complicações de saúde no capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (3), e acaba confundindo Agrado (Isadora Cruz) com Cecília (Paula Fernandes). Todos se emocionam ao saber que Eliomar despertou.

Eliomar confessa que sonha em ver Zilá (Leandra Leal) se entenderem. Walmir (Antonio Calloni) reclama com Ronei (Thomás Aquino) da presença de Agrado em sua casa. Talita (Luellem de Castro) e Tino (Victtor Hugo Maia) flagram Eduarda (Gabz) com Agrado.

Alaorzinho (Daniel de Oliveira) desabafa com Malvino (Guito) sobre Janete (Letícia Spiller). Zilá perde a interdição de Eliomar. Esteban (Diego Martins) chega ao Brasil e desmascara Eduarda para Naiane (Isabelle Drummond).