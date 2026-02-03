Eliomar acorda do coma e confunde Agrado com esposa falecida; veja resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (3)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 19:45
Confira resumo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (3):
Eliomar (Stepan Nercessian) acorda do coma após passar por complicações de saúde no capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (3), e acaba confundindo Agrado (Isadora Cruz) com Cecília (Paula Fernandes). Todos se emocionam ao saber que Eliomar despertou.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Eliomar confessa que sonha em ver Zilá (Leandra Leal) se entenderem. Walmir (Antonio Calloni) reclama com Ronei (Thomás Aquino) da presença de Agrado em sua casa. Talita (Luellem de Castro) e Tino (Victtor Hugo Maia) flagram Eduarda (Gabz) com Agrado.
Alaorzinho (Daniel de Oliveira) desabafa com Malvino (Guito) sobre Janete (Letícia Spiller). Zilá perde a interdição de Eliomar. Esteban (Diego Martins) chega ao Brasil e desmascara Eduarda para Naiane (Isabelle Drummond).
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.