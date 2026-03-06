Acesse sua conta
Corridas de rua em Salvador vão ganhar novas regras para organização

Objetivo é alinhar diretrizes técnicas e operacionais para a realização de eventos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de março de 2026 às 11:38

Uma corrida a cada dois dias: Bahia consolida febre das provas de rua; veja o calendário de 2026
Corrida virou "febre" na capital baiana Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

As corridas de rua realizadas em Salvador devem passar a seguir regras específicas de organização e licenciamento. O tema foi discutido na quinta-feira (5) durante uma reunião entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Sedur) e a Empresa Salvador Turismo (Saltur), com representantes de entidades esportivas.

O encontro contou com a participação da Federação Bahiana de Atletismo (FBA) e do Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região (CREF13/BA). A reunião teve como objetivo alinhar diretrizes técnicas e operacionais para a realização desse tipo de evento esportivo na capital.

Segundo o secretário da Sedur, Sosthenes Macêdo, a iniciativa busca fortalecer o diálogo entre o poder público e as entidades do setor, além de garantir mais organização na realização das provas. “As corridas de rua precisam acontecer de forma organizada e responsável, garantindo mais segurança aos participantes, o ordenamento urbano e o cumprimento das normas municipais”, afirmou.

Durante a reunião, foi definida a elaboração de um documento conjunto que será protocolado na Sedur e na Saltur. O material deve estabelecer critérios específicos para a realização das corridas, incluindo licenciamento, responsabilidade técnica, estrutura dos eventos e cumprimento das exigências legais.

O presidente da Saltur, Isaac Edington, destacou que as corridas já fazem parte do calendário esportivo da cidade e também contribuem para o turismo. “As corridas de rua têm um papel importante tanto no esporte quanto na movimentação da cidade”, disse.

Corrida

