Em Três Graças, Ferette passa mal após descobrir que filho namora trans e filha vai casar com a namorada

Encontro para apresentar nora expõe preconceitos do empresário, termina em confronto e leva personagem de Murilo Benício ao hospital

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 12:30

Jantar em família vira caos em Três Graças e termina com Ferette passando mal
Jantar em família vira caos em Três Graças e termina com Ferette passando mal Crédito: Reprodução

O jantar organizado por Ferette promete ser apenas uma apresentação formal, mas acaba se transformando em um dos momentos mais tensos de Três Graças. Nos próximos capítulos, previstos para ir ao ar a partir de sexta-feira (23), o empresário reúne a família para conhecer Viviane, namorada de Leonardo, sem imaginar que a noite será marcada por revelações que colocam à prova seus valores conservadores.

A situação sai do controle quando Lorena aparece de surpresa no encontro. Expulsa de casa por se relacionar com outra mulher, ela decide apresentar oficialmente Juquinha como sua namorada diante de todos. A atitude provoca a reação imediata de Ferette, que passa a disparar comentários preconceituosos e ofensivos, insistindo em defender uma ideia rígida de família e tradição.

Lorena e Juquinha em 'Três Graças'

Embriagado e cada vez mais agressivo, o empresário não consegue conter a revolta. Mesmo com tentativas de apaziguamento feitas por personagens como Kasper, Zenilda e João Rubens, o clima segue pesado. A tensão aumenta ainda mais quando Viviane toma a palavra e revela que pretende formar uma família com Leonardo por meio da adoção, explicando que não pode engravidar por ser uma mulher trans.

A revelação provoca choque e intensifica a reação de Ferette, que se mostra ainda mais hostil. Diante das ofensas, Lorena e Juquinha enfrentam o empresário. Em um gesto de afirmação, a policial pede a namorada em casamento ali mesmo, arrancando aplausos dos convidados após o “sim”.

Dominado pela fúria, pelo excesso de álcool e pelo impacto emocional, Ferette começa a passar mal, leva as mãos ao peito e cai no chão. Inicialmente tratado como mais um de seus engasgos, o episódio se revela grave quando Viviane identifica sinais de um infarto. O empresário é socorrido às pressas e levado para o hospital, encerrando o jantar de forma dramática.

