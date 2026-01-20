REALITY SHOW

ENQUETE BBB 26: Parcial aponta virada e disputa acirrada na primeira eliminação

Sisters aparecem separadas por menos de um ponto percentual

Heider Sacramento

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 12:12

Aline Campos, Ana Paula Renault, Milena estão emparedadas Crédito: Divulgação/TV Globo

A votação do primeiro paredão do BBB 26 segue indefinida e com clima de tensão entre as emparedadas. Levantamento parcial do CORREIO indica mudança no cenário e mostra que a diferença entre as mais votadas é mínima, o que mantém a disputa totalmente aberta até a noite desta terça-feira (20).

No momento, Aline Campos aparece levemente à frente na preferência do público para deixar a casa, com 41,68% dos votos, somando 3.853 participações. Logo atrás está Milena que registra 40,88% e totaliza 3.779 votos. A diferença entre as duas é pequena e pode ser revertida a qualquer momento com a movimentação das torcidas.

Ana Paula Renault ocupa a terceira posição na enquete, com 17,44% dos votos, o equivalente a 1.612 participações. Embora esteja mais distante das duas primeiras colocadas, o percentual ainda pode sofrer variações até o encerramento da votação.