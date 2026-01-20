Acesse sua conta
ENQUETE BBB 26: Parcial aponta virada e disputa acirrada na primeira eliminação

Sisters aparecem separadas por menos de um ponto percentual

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 12:12

Aline Campos, Ana Paula Renault, Milena estão emparedadas
Aline Campos, Ana Paula Renault, Milena estão emparedadas Crédito: Divulgação/TV Globo

A votação do primeiro paredão do BBB 26 segue indefinida e com clima de tensão entre as emparedadas. Levantamento parcial do CORREIO indica mudança no cenário e mostra que a diferença entre as mais votadas é mínima, o que mantém a disputa totalmente aberta até a noite desta terça-feira (20).

Participantes do BBB 26

Ana Paula Renault  por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto  por Manoella Mello/TV Globo
Milena  por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane  por Manoella Mello/TV Globo
Jordana  por Manoella Mello/TV Globo
Marciele  por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos  por Manoella Mello/TV Globo
Breno  por Manoella Mello/TV Globo
Brigido  por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss  por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana  por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega  por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade  por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha  por Manoella Mello/TV Globo
Alberto Cowboy  por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany  por Manoella Mello/TV Globo
Leandro  por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela  por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach por Manoella Mello/TV Globo
Matheus  por Manoella Mello/TV Globo
Samira  por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo  por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Ana Paula Renault  por Manoella Mello/TV Globo

No momento, Aline Campos aparece levemente à frente na preferência do público para deixar a casa, com 41,68% dos votos, somando 3.853 participações. Logo atrás está Milena que registra 40,88% e totaliza 3.779 votos. A diferença entre as duas é pequena e pode ser revertida a qualquer momento com a movimentação das torcidas.

CONTINUE VOTANDO NA ENQUETE!!!

Ana Paula Renault ocupa a terceira posição na enquete, com 17,44% dos votos, o equivalente a 1.612 participações. Embora esteja mais distante das duas primeiras colocadas, o percentual ainda pode sofrer variações até o encerramento da votação.

É importante reforçar que as enquetes funcionam apenas como termômetro da opinião do público e não têm caráter oficial. O resultado final do paredão será conhecido apenas durante o programa ao vivo desta terça-feira (20), após o fechamento da votação no site oficial do BBB 26.

