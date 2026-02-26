MEMÓRIA

Veja fotos da jaqueta de Dinho, dos Mamonas Assassinas, encontrada intacta após 30 anos

Peça com símbolo da banda e bandeira do Brasil foi localizada durante exumação em Guarulhos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 16:28

Dinho, dos Mamonas Assassinas Crédito: Reprodução

Trinta anos depois da tragédia que marcou a música brasileira, uma descoberta emocionou fãs e familiares dos Mamonas Assassinas.

Durante a exumação dos corpos dos integrantes da banda, realizada no Cemitério Primaveras, em Guarulhos (SP), uma jaqueta foi encontrada intacta sobre o caixão do vocalista Dinho. A peça trazia o símbolo do grupo e a bandeira do Brasil.

As imagens do item foram obtidas com exclusividade pela TV Globo e pelo portal g1.

Relembrando a tragédia

Dinho, ao lado de Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli, morreu em 2 de março de 1996, após a queda do avião que levava a banda na Serra da Cantareira, na Zona Norte de São Paulo. O acidente interrompeu de forma brutal a trajetória meteórica do grupo, que havia conquistado o país com seu humor irreverente e músicas que viraram fenômeno.

Agora, três décadas depois, a exumação foi realizada com o objetivo de utilizar parte das cinzas como adubo no Jardim BioParque Memorial, uma iniciativa que busca criar um espaço simbólico de homenagem.

A história da jaqueta

Segundo Jorge Santana, CEO da marca Mamonas, a jaqueta foi colocada sobre o caixão de Dinho no dia do enterro por alguém da equipe da banda. Ao contrário do que muitos imaginavam, a peça não teria sido deixada por Valéria, então namorada do cantor.

O que mais chamou atenção foi o estado de conservação: mesmo após 30 anos, o item foi encontrado preservado.

Para a família, o achado tem valor afetivo e histórico. Hildebrando Alves Leite, pai de Dinho, afirmou que a intenção é encaminhar a jaqueta para o museu do Centro Universitário FIG-Unimesp, em Guarulhos.

A proposta é que o público possa ver de perto a peça, que deve integrar uma exposição permanente dedicada à memória do grupo.