Veja fotos da jaqueta de Dinho, dos Mamonas Assassinas, encontrada intacta após 30 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 16:28
Trinta anos depois da tragédia que marcou a música brasileira, uma descoberta emocionou fãs e familiares dos Mamonas Assassinas.
Durante a exumação dos corpos dos integrantes da banda, realizada no Cemitério Primaveras, em Guarulhos (SP), uma jaqueta foi encontrada intacta sobre o caixão do vocalista Dinho. A peça trazia o símbolo do grupo e a bandeira do Brasil.
As imagens do item foram obtidas com exclusividade pela TV Globo e pelo portal g1.
Dinho, ao lado de Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli, morreu em 2 de março de 1996, após a queda do avião que levava a banda na Serra da Cantareira, na Zona Norte de São Paulo. O acidente interrompeu de forma brutal a trajetória meteórica do grupo, que havia conquistado o país com seu humor irreverente e músicas que viraram fenômeno.
Agora, três décadas depois, a exumação foi realizada com o objetivo de utilizar parte das cinzas como adubo no Jardim BioParque Memorial, uma iniciativa que busca criar um espaço simbólico de homenagem.
Jaqueta encontrada em cima de caixão de Dinho, dos Mamonas Assassinas
Segundo Jorge Santana, CEO da marca Mamonas, a jaqueta foi colocada sobre o caixão de Dinho no dia do enterro por alguém da equipe da banda. Ao contrário do que muitos imaginavam, a peça não teria sido deixada por Valéria, então namorada do cantor.
O que mais chamou atenção foi o estado de conservação: mesmo após 30 anos, o item foi encontrado preservado.
Para a família, o achado tem valor afetivo e histórico. Hildebrando Alves Leite, pai de Dinho, afirmou que a intenção é encaminhar a jaqueta para o museu do Centro Universitário FIG-Unimesp, em Guarulhos.
A proposta é que o público possa ver de perto a peça, que deve integrar uma exposição permanente dedicada à memória do grupo.
A exumação, embora delicada, foi descrita como parte de um processo de atualização e evolução nas formas de homenagem. Para a família, é uma maneira de manter viva a história dos Mamonas e permitir que novas gerações conheçam o legado da banda.