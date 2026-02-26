Acesse sua conta
BBB 26: Veja como vai funcionar o Quarto Secreto no Paredão Falso

Com Exilado, imunidades extras e eliminação fake, semana terá espionagem e retorno com vantagem estratégica

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 18:52

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil Crédito: Divulgação/TV Globo

O Big Brother Brasil entra em modo turbo nesta semana. Em anúncio feito ao vivo por Tadeu Schmidt, foi revelado que a casa passará por uma sequência de dinâmicas que incluem Exilado, Paredão Falso e a volta do Quarto Secreto — sem eliminação real.

A berlinda será formada no domingo com uma combinação de poderes. O Anjo poderá garantir uma ou até duas imunidades, dependendo da escolha feita. O Exilado já colocará alguém direto no Paredão. O Líder também fará sua indicação, a casa votará normalmente e o indicado pelo Líder ainda poderá puxar um rival no Contragolpe. Depois, três disputam a Prova Bate e Volta, e um escapa.

Dinâmica da semana no BBB 26

Dinâmica da semana no BBB 26
Dinâmica da semana no BBB 26 tem Paredão Falso por Divulgação
1 de 2
Dinâmica da semana no BBB 26 tem Paredão Falso por Divulgação

Com isso, o Paredão será triplo. A diferença é que o público não decidirá quem sai, mas sim quem será “retirado” temporariamente da casa para cumprir uma missão secreta.

Na terça-feira, o programa simula uma eliminação completa, com discurso e despedida emocionada. O escolhido, no entanto, não vai para casa: segue para um espaço isolado onde poderá assistir aos acontecimentos em tempo real, sem que os colegas saibam. Após o período escondido, retorna ao confinamento imune e com informações valiosas sobre alianças e estratégias.

Paralelamente, a dinâmica do Exilado começa antes mesmo da votação. Um participante ficará isolado do restante do grupo e ganhará poder direto na formação da berlinda, podendo inclusive trocar de lugar com quem indicar.

