Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zé Felipe responde boatos sobre sexualidade e dispara: 'Não tenho que dizer nada'

Cantor reage sem filtro a pergunta direta de seguidor e ironiza curiosidade sobre sua vida íntima

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17:55

Zé Felipe rebate boatos sobre sexualidade e manda recado direto aos curiosos
Zé Felipe rebate boatos sobre sexualidade e manda recado direto aos curiosos Crédito: Reprodução

Zé Felipe voltou a movimentar as redes sociais ao responder, sem papas na língua, a um questionamento sobre sua sexualidade. O cantor abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram nesta quinta-feira (26) e se deparou com a dúvida de um internauta sobre como lida com comentários que insinuam que ele seria gay.

Sem rodeios, o artista deixou claro que não deve satisfações sobre sua vida pessoal. “Não tenho que dizer nada”, afirmou logo de início. Em seguida, adotou um tom ainda mais direto para reforçar que sua intimidade diz respeito apenas a ele.

“Se estivesse dando rabo, o rabo que iria estar sendo dado era o meu, não era de ninguém, então quem tem alguma coisa a ver com isso?”, disparou, ironizando a curiosidade alheia.

Zé Felipe

Zé Felipe por Reprodução
Zé Felipe por Reprodução
Zé Felipe mostrou nova mansão por Reprodução/Instagram
Zé Felipe desabafou sobre boatos de traição por Reprodução/Instagram
Zé Felipe está com a agenda shows lotada por Reprodução
Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe por Reprodução
1 de 7
Zé Felipe por Reprodução

Para encerrar o assunto, Zé Felipe ainda mandou um recado provocativo aos que comentam sobre sua vida privada: “Ciúme do c* dos outros, é?”, completou, arrancando reações imediatas dos seguidores.

A resposta afiada rapidamente repercutiu nas redes e dividiu opiniões, com fãs defendendo a postura do cantor e outros criticando o tom usado na declaração.

Leia mais

Imagem - Babu propõe plano contra Ana Paula e fala em ‘cavar expulsão’ no BBB 26

Babu propõe plano contra Ana Paula e fala em ‘cavar expulsão’ no BBB 26

Imagem - Juliana Paes reage a memes com choro na apuração: 'Está indo longe demais'

Juliana Paes reage a memes com choro na apuração: 'Está indo longe demais'

Imagem - Como é a mansão de 18 mil m² de Daniela Albuquerque, com heliponto, aquário gigante e 14 banheiros

Como é a mansão de 18 mil m² de Daniela Albuquerque, com heliponto, aquário gigante e 14 banheiros

Tags:

zé Felipe Sexualidade Famosos Internet Redes Sociais

Mais recentes

Imagem - Saiba quem avança na disputa pela sétima liderança no BBB 26

Saiba quem avança na disputa pela sétima liderança no BBB 26
Imagem - O que é seu vai voltar: Lua em Câncer anuncia reencontros e o fim das mágoas para 3 signos nesta quinta (26 de fevereiro)

O que é seu vai voltar: Lua em Câncer anuncia reencontros e o fim das mágoas para 3 signos nesta quinta (26 de fevereiro)
Imagem - Cidade pinta faixas de sinalização em rodovias com tinta fluorescente para reduzir acidentes; veja o que muda

Cidade pinta faixas de sinalização em rodovias com tinta fluorescente para reduzir acidentes; veja o que muda

MAIS LIDAS

Imagem - PM passa mal após comer açaí entregue por desconhecido e tem carro roubado na Bahia
01

PM passa mal após comer açaí entregue por desconhecido e tem carro roubado na Bahia

Imagem - Decreto autoriza posse de 36 imóveis abandonados no Comércio
02

Decreto autoriza posse de 36 imóveis abandonados no Comércio

Imagem - Policial penal e esposa advogada são encontrados mortos com marcas de tiros
03

Policial penal e esposa advogada são encontrados mortos com marcas de tiros

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
04

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena