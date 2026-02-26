SEM PAPAS NA LÍNGUA

Zé Felipe responde boatos sobre sexualidade e dispara: 'Não tenho que dizer nada'

Cantor reage sem filtro a pergunta direta de seguidor e ironiza curiosidade sobre sua vida íntima

Heider Sacramento

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17:55

Zé Felipe rebate boatos sobre sexualidade e manda recado direto aos curiosos Crédito: Reprodução

Zé Felipe voltou a movimentar as redes sociais ao responder, sem papas na língua, a um questionamento sobre sua sexualidade. O cantor abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram nesta quinta-feira (26) e se deparou com a dúvida de um internauta sobre como lida com comentários que insinuam que ele seria gay.

Sem rodeios, o artista deixou claro que não deve satisfações sobre sua vida pessoal. “Não tenho que dizer nada”, afirmou logo de início. Em seguida, adotou um tom ainda mais direto para reforçar que sua intimidade diz respeito apenas a ele.

FAMOSOS?: Zé Felipe reage aos boatos sobre ele ser GAY: pic.twitter.com/GvvWZxbylc — Henrique (@Henrique_Vnire) February 26, 2026

“Se estivesse dando rabo, o rabo que iria estar sendo dado era o meu, não era de ninguém, então quem tem alguma coisa a ver com isso?”, disparou, ironizando a curiosidade alheia.

Para encerrar o assunto, Zé Felipe ainda mandou um recado provocativo aos que comentam sobre sua vida privada: “Ciúme do c* dos outros, é?”, completou, arrancando reações imediatas dos seguidores.