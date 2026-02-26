FAMOSOS

Carol Castro comenta diagnóstico de síndrome crônica: ‘Achava que era sinusite’

A atriz detalhou a convivência com a fibromialgia e o processo para identificar a doença

K Kamila Macedo

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 18:49

Carol Castro Crédito: Reprodução

A atriz Carol Castro falou sobre sua experiência com a fibromialgia, síndrome crônica caracterizada por dores generalizadas, durante o programa Encontro desta quinta-feira (26). Ela recebeu o diagnóstico recentemente, enquanto gravava a novela “Garota do Momento”, da TV Globo, na qual interpretou a personagem Clarice.

No sofá com a apresentadora Patrícia Poeta, a atriz relatou que, por muito tempo, não buscou uma investigação profunda por confundir os sintomas, como dores constantes de cabeça e no pescoço, com sinusite. “Antigamente, eu achava que era sinusite porque em mim é muito forte na cabeça, no pescoço e tenho uma Disfunção Temporomandibular (DTM)”, contou. Após meses de acompanhamento médico, ela destacou a dificuldade do processo, visto que não há um exame específico para confirmar a síndrome. “É por exclusão”, explicou.

O período da descoberta foi marcado por desafios físicos e emocionais. Carol lidava com uma lesão no joelho e o luto pela morte do pai, em meio a uma rotina exaustiva de filmagens. O trabalho, no entanto, foi seu principal aliado. “Vou falar o quanto é importante o trabalho nessas horas. Salva em alguns casos, porque tem pessoas que nem conseguem levantar da cama”, desabafou.

Carol Castro 1 de 10

Com a confirmação da doença, a atriz adotou novos hábitos, incluindo o uso de medicação e uma rotina intensa de exercícios para controle dos sintomas. “Parece contraditório, mas é melhor do que remédio, até porque o remédio para fibromialgia dá sono. Eu também tenho ansiedade, que normalmente é ligada à doença, ou depressão e etc. Então o trabalho é um remédio e o aeróbico é muito mais potente do que qualquer medicação”, relatou.