Carol Castro comenta diagnóstico de síndrome crônica: ‘Achava que era sinusite’

Kamila Macedo
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 18:49
A atriz Carol Castro falou sobre sua experiência com a fibromialgia, síndrome crônica caracterizada por dores generalizadas, durante o programa Encontro desta quinta-feira (26). Ela recebeu o diagnóstico recentemente, enquanto gravava a novela “Garota do Momento”, da TV Globo, na qual interpretou a personagem Clarice.
No sofá com a apresentadora Patrícia Poeta, a atriz relatou que, por muito tempo, não buscou uma investigação profunda por confundir os sintomas, como dores constantes de cabeça e no pescoço, com sinusite. “Antigamente, eu achava que era sinusite porque em mim é muito forte na cabeça, no pescoço e tenho uma Disfunção Temporomandibular (DTM)”, contou. Após meses de acompanhamento médico, ela destacou a dificuldade do processo, visto que não há um exame específico para confirmar a síndrome. “É por exclusão”, explicou.
O período da descoberta foi marcado por desafios físicos e emocionais. Carol lidava com uma lesão no joelho e o luto pela morte do pai, em meio a uma rotina exaustiva de filmagens. O trabalho, no entanto, foi seu principal aliado. “Vou falar o quanto é importante o trabalho nessas horas. Salva em alguns casos, porque tem pessoas que nem conseguem levantar da cama”, desabafou.
Carol Castro
Com a confirmação da doença, a atriz adotou novos hábitos, incluindo o uso de medicação e uma rotina intensa de exercícios para controle dos sintomas. “Parece contraditório, mas é melhor do que remédio, até porque o remédio para fibromialgia dá sono. Eu também tenho ansiedade, que normalmente é ligada à doença, ou depressão e etc. Então o trabalho é um remédio e o aeróbico é muito mais potente do que qualquer medicação”, relatou.
Carol também revelou que pretende realizar um exame de polissonografia para investigar possíveis distúrbios do sono. “Você acorda cansada, está sem energia. Muitas vezes também, quando faço uma cena muito difícil à noite, faço compressa quente para relaxar e, no meu caso, o trabalho sempre me curou”, finalizou.