SAÚDE

Filho de Raul Gil pede orações por Marquito após acidente; saiba estado de saúde

Integrante do Programa do Ratinho sofreu mal súbito enquanto pilotava moto em São Paulo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 13:42

Humorista Marquito Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A família de Marquito voltou a se pronunciar após o acidente de moto sofrido pelo humorista na quarta-feira (25), na zona Norte de São Paulo. Em conversa com a CNN Brasil, Raul Gil Jr., conhecido como Raulzinho, pediu serenidade ao público e reforçou a importância das orações neste momento.

Segundo ele, ainda não há novas atualizações sobre o quadro clínico do artista, mas a família promete informar assim que houver novidades. "O mais importante agora é manter a calma, a união e a fé", destacou, agradecendo também as mensagens de carinho enviadas pelos fãs.

Marquito, de 65 anos, sofreu um mal súbito enquanto pilotava sua motocicleta pela região da Vila Gustavo. Ele perdeu o controle do veículo e caiu desacordado na via. Durante a queda, acabou atingindo outra moto, conduzida por um enfermeiro que passava pelo local. O profissional prestou os primeiros socorros e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O humorista foi encaminhado ao Hospital Nipo-Brasileiro, onde permanece internado. De acordo com nota divulgada pelo SBT, emissora da qual ele faz parte do elenco do Programa do Ratinho, o quadro é estável.

A emissora informou que Marquito sofreu ferimentos no rosto e uma fratura na costela em decorrência do impacto. Ele foi sedado para a realização de exames complementares, procedimento considerado padrão para garantir uma avaliação clínica mais detalhada. Ainda segundo o comunicado, o artista está recebendo toda a assistência médica necessária.