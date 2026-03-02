Acesse sua conta
Detalhe em joia de Neymar deixa fãs confusos e levanta dúvidas sobre nova filha do jogador: 'Meus amores'

Jogador mostrou pingentes com iniciais dos quatro herdeiros e e de mais uma menina, com a letra A

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de março de 2026 às 09:55

Neymar e os quatro filhos: Mavie, Mel, Davi Lucca e Helena
Neymar e os quatro filhos: Mavie, Mel, Davi Lucca e Helena Crédito: Reprodução/Instagram

Neymar publicou, em suas redes sociais, a foto de uma das joias de sua coleção: um colar cravejado de brilhantes, com cinco pingentes de crianças e suas iniciais. Mas um detalhe da peça deixou os fãs intrigados: o atacante do Santos, até onde se sabe, é pai de quatro filhos. Os seguidores logo ficaram confusos sobre quem seria a quinta homenageada no acessório. Alguns, inclusive, levantaram a hipótese de um herdeiro secreto do atleta.

O jogador é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas; Mavie, de 2 anos, primeira filha que teve com Bruna Biancardi; Helena, de 1 ano, da relação com Amanda Kimberlly; e Mel, de quase 8 meses, também de sua união com Biancardi. Ele também é apontado pela modelo húngara Gabriella Gáspár como pai de sua filha, Jazmin Zoé. Mas, apesar das afirmações da mulher, que garante ter engravidado do brasileiro, Neymar não assumiu publicamente a garota ou mais nenhum filho.

Já na joia em questão, aparecem os pingentes representando os quatro filhos do jogador, com suas respectivas iniciais: M, M, H, D. Mas há mais uma, uma menina, com a inicial A. "Só pode ser de Amanda Kimberly", sugeriu uma seguidora. "Neymar teve outra filha e ninguém sabe?", questionou mais uma. "Que A é esse?", quis saber uma terceira pessoa.

A explicação, porém, é simples: a quinta criança homenageada na joia é a afilhada do atacante, Antonella, filha de Cris Guedes, parça de infância do atleta, e Bianca Coimbra.

