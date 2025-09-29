CRIME

Mulher mata marido a facadas ao revidar agressões em Salvador

Caso foi registrado na Avenida Aliomar Baleeiro

Wendel de Novais

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 08:04

Crime aconteceu na Avenida Aliomar Baleeiro Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada apenas pelo nome de Ana matou a facada o marido na Avenida Aliomar Baleeiro, na localidade do Novo Marotinho, em Salvador, na tarde de domingo (28). De acordo com informações iniciais, Leonardo Puridade Sarmento, 39 anos, teria sido morto por Ana após agredi-la durante uma discussão entre os dois na rua.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que foi acionada através da 50ª Companhia Independente (CIPM) com a denúncia de que Leonardo teria sido morto por golpe de arma branca. Ao chegarem no local, os agentes encontraram Ana, que foi apontada como companheira da vítima e autora da morte, ainda no local ao lado do corpo.

A mulher foi conduzida para a Central de Flagrantes para prestar os primeiros esclarecimentos. Em nota, a Polícia Civil da Bahia (PC) confirmou que Ana foi autuada em flagrante no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), pela autoria da morte, mas não deu mais detalhes sobre o caso.