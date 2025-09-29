Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher mata marido a facadas ao revidar agressões em Salvador

Caso foi registrado na Avenida Aliomar Baleeiro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 08:04

Crime aconteceu na Avenida Aliomar Baleeiro Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada apenas pelo nome de Ana matou a facada o marido na Avenida Aliomar Baleeiro, na localidade do Novo Marotinho, em Salvador, na tarde de domingo (28). De acordo com informações iniciais, Leonardo Puridade Sarmento, 39 anos, teria sido morto por Ana após agredi-la durante uma discussão entre os dois na rua.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que foi acionada através da 50ª Companhia Independente (CIPM) com a denúncia de que Leonardo teria sido morto por golpe de arma branca. Ao chegarem no local, os agentes encontraram Ana, que foi apontada como companheira da vítima e autora da morte, ainda no local ao lado do corpo. 

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

A mulher foi conduzida para a Central de Flagrantes para prestar os primeiros esclarecimentos. Em nota, a Polícia Civil da Bahia (PC) confirmou que Ana foi autuada em flagrante no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), pela autoria da morte, mas não deu mais detalhes sobre o caso.

Ainda de acordo com a instituição, guias de perícia e necropsia foram expedidas para auxiliar nas investigações sobre o caso e a motivação da morte. A suspeita foi apresentada na unidade especializada por policiais militares e segue custodiada, à disposição do Poder Judiciário.

Leia mais

Imagem - Dois são mortos pela PM em São Marcos; população protesta

Dois são mortos pela PM em São Marcos; população protesta

Imagem - Suspeito é morto a tiros em confronto com a PM na Mata Escura

Suspeito é morto a tiros em confronto com a PM na Mata Escura

Mais recentes

Imagem - Chá anti-inflamatório controla pressão e auxilia no emagrecimento

Chá anti-inflamatório controla pressão e auxilia no emagrecimento
Imagem - Suspeito é morto pela PM em tiroteio no Engenho Velho da Federação

Suspeito é morto pela PM em tiroteio no Engenho Velho da Federação
Imagem - Fruta comum ajuda a evitar gordura no fígado e faz bem aos rins; veja

Fruta comum ajuda a evitar gordura no fígado e faz bem aos rins; veja

MAIS LIDAS

Imagem - Semana decisiva na carreira: veja as previsões poderosas para todos os signos de 28 de setembro a 4 de outubro
01

Semana decisiva na carreira: veja as previsões poderosas para todos os signos de 28 de setembro a 4 de outubro

Imagem - Longe das novelas desde 2019, ex-Globo revela por que se afastou da TV: 'Período muito triste'
02

Longe das novelas desde 2019, ex-Globo revela por que se afastou da TV: 'Período muito triste'

Imagem - A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito
03

A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito

Imagem - Emprego: Salvador tem 575 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta segunda (29)
04

Emprego: Salvador tem 575 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta segunda (29)