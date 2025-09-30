SUSPEITA DE CONVULSÃO

Motorista passa mal, perde controle do carro e atropela três pessoas na Bahia

Vítimas foram socorridas para hospital

Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 09:36

Motorista passa mal, perde controle do carro e atropela três pessoas na Bahia Crédito: Reprodução / Brigada Águia Resgate

Um motorista passou mal, perdeu o controle da direção do carro e atropelou três pessoas na tarde de segunda-feira (29) em Conceição do Coité, no nordeste baiano. A suspeita é de que o condutor sofreu uma crise convulsiva no volante.

As vítimas são um ciclista e duas pedestres - mãe e filha que andavam na calçada. Eles foram socorridos para o hospital com auxílio da Brigada Águia Resgate e passam bem. O veículo ainda bateu em diversas motocicletas que estavam estacionadas no local.