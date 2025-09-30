SALVADOR

Ônibus seguem sem circular no Nordeste de Amaralina nesta terça (30)

Interrupção do serviço acontece após coletivos terem sido atravessados na segunda (29)

Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 07:40

Ônibus ficou atravessado em Amaralina Crédito: Reprodução

Os ônibus continuam sem circular no Nordeste de Amaralina, em Salvador, na manhã desta terça-feira (30). A interrupção do serviço aconteceu na segunda-feira (29), após um protesto deixar dois coletivos atravessados na pista e as vias de acesso aos bairros Vale das Pedrinhas e Amaralina, interditadas. Não há previsão de retorno.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia informou que intensificou o policiamento na região para localizar os suspeitos.

A manifestação ocorreu devido a uma operação no bairro, em que uma mulher, identificada como Carmila Ricardo, de 38 anos, foi ferida com um tiro na perna no domingo (28). A vítima foi socorrida por policiais militares e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu atendimento.

Também no domingo, o carro do padre Rafael de Freitas, responsável pela paróquia Santo André, no bairro Nordeste de Amaralina, foi atingido por um tiro. Ele estava com outros dois religiosos dentro do veículo, mas ninguém ficou ferido.