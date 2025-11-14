Confira os 10 destinos mais procurados para fim de ano; duas cidades baianas estão na lista

Acesse sua conta
  Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 07:00

A proximidade de dezembro já está mobilizando os brasileiros a planejar as férias de fim de ano. Segundo um relatório Check-in para sua Viagem: Natal e Ano Novo 2025, do KAYAK, um dos principais buscadores de viagens do mundo, a busca por voos cresceu 16%, comparado com o mesmo período de 2024.

A análise, que oferece informações baseadas em buscas realizadas na plataforma de janeiro a setembro deste ano, para viagens 20 de dezembro de 2025 a 10 de janeiro de 2026, traz ainda detalhes sobre os destinos que estão no radar para celebrar o Natal e o Ano Novo, os dias com os menores preços para voar, e outros destaques que podem ser consultados pelos viajantes para planejar a semana de festas ideal, se baseando em informações atualizadas.

Destinos no Nordeste ocupam as três primeiras posições na lista de mais buscados para voos, sendo a maior demanda para Recife, depois Salvador e Maceió, respectivamente. No top 10, ainda aparecem Fortaleza, Porto Seguro, João Pessoa e Natal. Apenas três cidades no Sudeste e Sul aparecem entre as cidades nordestinas, sendo São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

10 destinos mais procurados para viajar no fim de ano

“É compreensível que os brasileiros prefiram destinos nacionais durante esse período. Os eventos de fim de ano em todo o país estão cada vez mais atraentes, com as regiões litorâneas sediando grandes festas e atrações entre o Natal e o Ano Novo. Muitos são atraídos pelas praias, especialmente no Nordeste, para celebrar, aproveitar as festividades e descobrir novos lugares no Brasil”, analisa Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.

O relatório também revela as datas mais indicadas para fazer as reservas dos voos. “Em rotas domésticas, observamos que a semana do dia 17 de novembro tem o menor preço médio para voos de ida e volta em classe econômica, custando R$1.847. Para o viajante que escolheu um destino internacional, a semana mais econômica para reservar os voos é a que começa em 10 de novembro, com voos em média de R$5.200”, conclui.

