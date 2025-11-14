TURISMO

Confira os 10 destinos mais procurados para fim de ano; duas cidades baianas estão na lista

Entre os mais procurados, cinco estão no Nordeste

Larissa Almeida

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 07:00

Porto Seguro Crédito: Secom/Porto Seguro

A proximidade de dezembro já está mobilizando os brasileiros a planejar as férias de fim de ano. Segundo um relatório Check-in para sua Viagem: Natal e Ano Novo 2025, do KAYAK, um dos principais buscadores de viagens do mundo, a busca por voos cresceu 16%, comparado com o mesmo período de 2024.

A análise, que oferece informações baseadas em buscas realizadas na plataforma de janeiro a setembro deste ano, para viagens 20 de dezembro de 2025 a 10 de janeiro de 2026, traz ainda detalhes sobre os destinos que estão no radar para celebrar o Natal e o Ano Novo, os dias com os menores preços para voar, e outros destaques que podem ser consultados pelos viajantes para planejar a semana de festas ideal, se baseando em informações atualizadas.

Destinos no Nordeste ocupam as três primeiras posições na lista de mais buscados para voos, sendo a maior demanda para Recife, depois Salvador e Maceió, respectivamente. No top 10, ainda aparecem Fortaleza, Porto Seguro, João Pessoa e Natal. Apenas três cidades no Sudeste e Sul aparecem entre as cidades nordestinas, sendo São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

10 destinos mais procurados para viajar no fim de ano 1 de 10

“É compreensível que os brasileiros prefiram destinos nacionais durante esse período. Os eventos de fim de ano em todo o país estão cada vez mais atraentes, com as regiões litorâneas sediando grandes festas e atrações entre o Natal e o Ano Novo. Muitos são atraídos pelas praias, especialmente no Nordeste, para celebrar, aproveitar as festividades e descobrir novos lugares no Brasil”, analisa Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.