DESPEDIDA

Familiares confirmam local do velório de Preta Gil no Rio de Janeiro

A data da cerimônia ainda não foi definida, já que depende do translado internacional do corpo da cantora

Elis Freire

Publicado em 21 de julho de 2025 às 21:10

Preta Gil Crédito: Reprodução

A família de Preta Gil já bateu o martelo sobre o local do velório da cantora que veio à óbito neste domingo (20) nos Estados Unidos. Fontes confirmaram ao CORREIO que o momento de despedida será realizado no tradicional Theatro Municipal. O desejo de um velório no Rio foi manifestado pela própria cantora antes de morrer. Preta também expressou o seu desejo de ser enterrada na Bahia, mas essa informação ainda não foi confirmada. >

A data da cerimônia ainda não está definida, já que os familiares aguardam os trâmites para repatriação do corpo ao Brasil. De acordo com o Jornal Nacional, a cantora chegou a embarcar na UTI aérea para retornar ao país, mas passou mal e foi socorrida por uma ambulância, onde acabou morrendo. Preta morreu aos 50 anos, deixando apenas um filho, Francisco Gil. >

"Neste momento ainda não há previsão para a repatriação do corpo ao Brasil. O velório será realizado no Rio de Janeiro, onde sua família, amigos e o público poderão prestar suas últimas homenagens. Tão logo tenhamos as informações do funeral, divulgaremos aqui", informaram familiares nesta segunda-feira (21), através do perfil oficial de Preta. >

O translado do corpo precisará ser conduzido por uma funerária local, em parceria com uma funerária brasileira, respeitando normas sanitárias e legais dos dois países. Sendo um procedimento caro e burocrático, costuma demorar alguns dias, às vezes semanas, para o início do trajeto de retorno ao país de origem.>

Preta Gil tratava um câncer no intestino desde 2023. Em dezembro do ano passado, passou por uma cirurgia de mais de 20 horas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Em maio de 2025, seguiu para os Estados Unidos para um tratamento experimental, já que não via mais chances de cura para a doença no Brasil. >